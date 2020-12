La importància dels primers impactes del masclisme en els adolescents

La interpretació del monòleg La corda, de la companyia TeDebat de l´Associació Cultural Granollers, en una classe de primer de batxillerat de l´institut Santa Eugènia com a punt de sortida d´un debat sobre la violència de gènere entre adolescents va ser la primera de les dues parts del cicle d´activitats Siner[GI]es de la Fundació SER.GI per sensibilitzar la societat sobre aquesta problemàtica.

L´edició d´aquest any de Siner[GI] es vol «posar el focus en els primers impactes del masclisme en l´adolescència» i, a banda de l´activitat a l´institut que es va fer coincidint amb el Dia Internacional contra la violència de gènere, el proper dissabte 12 de desembre, a les onze del matí al Cinema Truffaut amb aforament limitat, es farà un cinefòrum amb la pel·lícula La innocència de Lucía Alemany. La cinta parla d´una adolescent que es queda embarassada en una relació d´estiu i que somia a convertir-se en artista de circ i sortir del seu poble i, posteriorment, hi haurà un debat conduït per Cristina Vila, tècnica en igualtat i gènere a l´Ajuntament de Girona.