El PSC defensa que es reobrin els cursos dels centres cívics

El grup municipal del PSC de Girona posa en valor el paper dels centres i espais cívics que organitzen cursos «amb un objectiu social i no mercantil», que permeten «fer arribar la cultura a gent de tots els estrats socials». Per això, la formació reclama que l´Ajuntament estableixi «una línia de subvencions per tal de donar suport econòmic als talleristes que treballen habitualment als centres cívics de la ciutat».

La portaveu dels socialistes gironins, Sílvia Paneque, recorda en un comunicat que els talleristes han hagut de cancel·lar els cursos que oferien des de març a causa de les restriccions contra la covid-19, fet que comporta la devolució dels imports que hagin pagat els participants dels tallers. «Els talleristes, en molts casos treballadors vulnerables, es troben en una situació dramàtica, tant en l´àmbit econòmic com humà, sense ingressos degut a la suspensió d´activitats», afirma Paneque.