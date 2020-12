Detingudes tres persones per robar productes d'un supermercat de Girona valorats amb més de 400 euros

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones i un home de 48, 25 i 34 anys per robar productes d'un supermercat de Girona per valor de 430 euros.

Els fets es van produir el passat dimarts en un establiment del carrer Pont de la Barca. El vigilant de seguretat del supermercat va veure una dona amb una actitud sospitosa i va decidir avisar els Mossos. Quan la patrulla va arribar al lloc, van identificar la dona i la van deixar marxar, ja que aparentment no havia comès cap delicte. Una altra parella d'agents, en aquest cas de paisà, va seguir discretament la dona i va veure com tenia de nou la mateix actitud en un altre establiment.

Un cop a fora i abans que pugés al cotxe on l'esperaven els altres dos arrestats, els policies van identificar-los i van comprovar que en el vehicle hi havia diversos productes del primer dels supermercats distribuïts en diferents estances. Tot apunta que els tres detinguts van actuar coordinadament per sostreure al descuit tots el productes. El passat dimecres tots tres van passar a disposició del jutge de guàrdia de Girona.