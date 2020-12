Compren 12.000 cartutxos per a les pistoles de la policia i 10 càrregues de gas pebre

L´Ajuntament de Girona ha iniciat la compra de munició i material per als agents de la Policia Municipal per un total d´aproximadament 13.500 euros amb l´IVA inclòs. El subministrament inclou 12.000 cartutxos del calibre 9mm (parabellum) i 10 càrregues per a pistoles de gas pebre.

La gran majoria de cartutxos són per a formació i pràctiques. En concret, 10.000 unitats que han de ser de semiblindats de punta rodona o de plom amb recobriment de coure. Els altres 2.000 projectils han de tenir capacitat de «deformació i poca penetració». Per a aquest conjunt, s´estima una despesa d´uns 6.700 euros, sense incloure l´IVA. Per als dos conjunts de munició, serà obligatori que hi hagi un certificat que acrediti que el cartutx, la pólvora i els pistons han estat fabricats fa menys de dotze mesos. D´aquesta manera es vol evitar que s´hagi d´utilitzar material caducat, com ha passat en el passat en altres cossos policials.

Pel que fa a les càrregues de gas pebre per a pistoles Piexon JPX2, la meitat seran per fer pràctiques i l´altra meitat per si s´haguessin de fer servir. Els deu projectils sumen un cost de 320 euros. Cada una de les deu recàrregues conté dos trets i un «abast efectiu» de tres metres.

La resta del material que s´ha de subministrar a la policia inclou des de quinze paquets de mil unitats de gomets marrons i negres per fer pràctiques de tir, 600 blancs de tir en cartró marró i proteccions per a les cames fins a olis lubricants per netejar les armes o ulleres de protecció i protectors auditius.

Altres elements que es compren són 40 fundes d´armes de diferents models. D´aquestes, n´hi ha 20 d´especials per als agents que van de paisà i que tenen una palanca d´alliberament amb el dit gros amb un sistema de retenció actiu. Per al treball de paisà també s´adquireixen 20 faixes elàstiques.