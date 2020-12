Comença el càsting d'extres per a la segona part de «La catedral del mar»

Desenes de persones fan cua al pati de la Casa de Cultura de Girona per participar al càsting de la segona part de 'La catedral del mar'. La selecció durarà fins divendres i l'empresa encarregada busca més de 500 extres per al rodatge, que a terres gironines començarà a principis del 2021. Es busquen homes i dones d'entre 25 i 65 anys, amb cabells llargs o semillargs. A ells, a més, se'ls demana que portin barba o se la deixin créixer. Arran de la covid-19, es demana als participants que hi vagin amb cita prèvia, tot i que a aquells que no en tenen de moment també se'ls permet fer el càsting. La prova és ràpida i allò que s'allarga, de fet, és l'espera. Cada interessat omple un paper amb les seves dades i després se'ls fa una fotografia.

Només creuar la porta de la Casa de Cultura, als participants al càsting se'ls pren la temperatura. Després se'ls dirigeix cap al pati, on han de fer cua guardant distàncies. I a partir d'aquí, en grups reduïts van pujant fins al primer pis, on es fa la selecció.

Allà cadascú omple un formulari on, a més de les dades personals, també se'ls en demanen de físiques (pes, alçada, color dels ulls...). Per últim, se'ls fa una fotografia. Abans de marxar, a tots se'ls demana que a partir d'ara no es tallin els cabells. I a ells, a més, se'ls diu que es deixin créixer barba.

El càsting per trobar figurants per a la segona part de 'La catedral del mar' ha començat avui i durarà fins divendres. La selecció arrenca amb 540 persones que ja han demanat cita prèvia per a un dels tres dies. Tot i això, de moment, l'empresa encarregada també permet que aquells qui no en tenen puguin fer la prova.

Cap a les onze del matí, els participants que s'esperaven ja donaven tota la volta al pati de la Casa de Cultura. Aproximadament, cada hora l'empresa de selecció atén una quarantena de persones. La directora del càsting, Sandra Sánchez, explica que busquen que els extres tinguin característiques "molt naturals". "Que no tinguin pírcings ni tatuatges, que elles no portin reflexos als cabells i que ells no duguin tallats moderns ni el cap rapat", concreta.

El rodatge, a principis d'any

Tot i que l'empresa de selecció és molt zelosa i no desvetlla res sobre el rodatge –només concreta que és per a una sèrie medieval ambientada a finals del segle XIV- no costa massa saber de quina es tracta. Perquè tant l'època com el tipus de producció coincideixen amb 'Els hereus de la terra', que coprodueixen Diagonal TV, Netflix, Televisió de Catalunya i Atresmedia.

El rodatge de la sèrie va començar al novembre, i a principis del 2021 es traslladarà a terres gironines. Aquí, es necessitaran més de 500 extres, que són els que s'escolliran al càsting que s'està fent a la Casa de Cultura.

Sandra Sánchez explica que la resposta de la gent no l'ha sorpresa. Ella també ha dirigit altres seleccions per a rodatges que s'han fet a Girona (com ara 'El perfum' o 'Agnosia') i diu que porten "un bon ritme". "Estic contenta, però una altra cosa és veure si les persones encaixen amb el perfil que busquem, perquè de moment he vist molt pocs homes amb cabells llargs", concreta.

"Experiència divertida i ben pagada"

Entre els qui han omplert el formulari i s'han presentat al càsting hi havia en Sergi González. Porta barba i els cabells mig llargs. "Ja m'han dit que no me'ls talli", explica a la sortida. "He decidit presentar-me al càsting per curiositat i també perquè és una experiència divertida; no ho faig pels diners, però ja vaig fer d'extra a 'Joc de Trons' i em va agradar", ha dit.

"M'han explicat que es tracta d'una sèrie de l'edat mitjana, i que buscaven gent que no tingués tatuatges ni pírcings; i com que no en porto i tinc una aparença molt normal, he vingut", diu una jove de Figueres, Azucena Moya. Ella s'ha assabentat del càsting a través d'un amic i ha demanat cita prèvia. "Està ben pagat, és una feina d'un o dos dies, i serà una experiència divertida", hi afegeix.

"De les tres feines que feia, només m'ha quedat aquesta", ha explicat una altra participant, l'Imma Fornells. "He pogut anar treballant fent de figurant, i per això he vingut", ha dit.

A tots aquells que són de fora de Girona, l'empresa que fa el càsting els ha donat cita prèvia per avui o demà. I per divendres, arran del confinament municipal, s'han reservat les hores per als qui viuen a la ciutat.

En les properes setmanes, es posaran en contacte amb tots aquells a qui s'hagi escollit per fer d'extres i donar-los les instruccions per quan el rodatge de la sèrie 'Els hereus de la terra' es traslladi a terres gironines. Dirigida per Jordi Frades, la sèrie basada en la novel·la d'Ildefonso Falcones tindrà vuit capítols.

Entre els protagonistes de la sèrie hi ha Yon González, Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Michelle Jenner, Maria Rodríguez, Pere Arquillué, Manel Sans o Mercedes León, entre d'altres. Ambientada a la Barcelona de la baixa edat mitjana (en concret, al 1387) la sèrie explica la història d'un jove, Hugo Llor, que somia convertir-se en constructor de vaixells. La seva vida no serà fàcil, però comptarà amb el suport d'un ancià molt respectat, Arnau Estanyol. La sèrie gira al voltant de la vida d'ells dos.