Premien la gestió de residus de Girona, Salt i Vilablareix

Els municipis de Girona, Salt i Vilablareix van ser reconeguts ahir durant l´acte de Reconeixement a les comarques i municipis amb millors resultats de prevenció i recollida de residus de l´any 2019 de l´Agència de Residus de Catalunya, que es va celebrar ahir en format virtual. La ciutat de Girona compta amb el millor índex de recollida selectiva de residus, un 51,08% del total, entre els municipis de més de 60.000 habitants de tot Catalunya. La ciutat també va ser reconeguda per tenir els millors resultats en la recollida selectiva de la fracció orgànica, que representa un 20,40% del total de residus.

«Superar el 50% ja és un gran repte, i ser la ciutat de més de 60.000 habitants amb l´índex més alt vol dir que estem treballant en una bona línia i que tenim resultats positius que ho acrediten. Però no ens volem quedar aquí, i volem seguir millorant aquest percentatge. Per això fa pocs dies hem iniciat noves mesures per implementar la recollida selectiva en més barris de la ciutat», va afirmar el regidor de Neteja, Eduard Berloso.

Salt també va ser un dels protagonistes de l´acte, reconegut en la categoria del municipi d´entre 15.001 i 60.000 habitants que ha generat menys residus municipals, concretament 369,45 kg/habitant i any.

L´alcalde de Salt, Jordi Viñas, va agrair el guardó afirmant que «és tota una satisfacció ser protagonista d´un reconeixement d´aquest tipus vinculat a la recollida de residus i al desplegament de sistemes per augmentar el percentatge de recollida selectiva». I va afegir que gràcies al nou servei de recollida de residus que van posar en marxa el 2018, «vam iniciar tota una sèrie d´accions per millorar el servei, ser més eficients i augmentar el percentatge de reciclatge de tots els saltencs i saltenques». De fet, en un any, al municipi s´ha incrementat el reciclatge en un 33%.

Vilablareix va ser igualment reconegut, en aquest cas per la recollida selectiva d´envasos lleugers (14,85%), en municipis entre 1.001 i 5.000 habitants. El seu alcalde, David Mascort, va agrair el guardó assegurant que són els veïns els que fan possible aquests resultats «tan esplèndids en totes les fraccions, aquest any en especial als envasos lleugers». Van començar el porta a porta el 2013 i «des de llavors cada vegada hem implantat millores».