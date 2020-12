El risc de rebrot baixa 17 punts, fins als 253, a la regió sanitària de Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 35.383 (240 més) i pugen a 38.176 si es tenen e ncompte totes les proves, segons l'actualització feta aquest dissabte pel departament de Salut del web Dadescovid.cat. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.209 persones en aquest territori, cinc més que les declarades fa 24 hores. Entre el 2 i el 8 de desembre es van declarar 43 defuncions, 47 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa de 270 a 253, mentre que la setmana del 25 de novembre a l'1 de desembre era de 288. L'Rt baixa dues centèsimes fins a l'1 (1,06 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 126 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 269 (286 en l'interval anterior). Hi ha 207 ingressats, disset menys que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser de 246, 238 la setmana anterior.

L'Rt i el risc de rebrot baixen a Catalunya

La velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, ha baixat una mica aquest dissabte i ha passat de 0,95 a 0,92. El risc de rebrot també ha baixat, en aquest cas divuit punts, de 185 a 167, segons les últimes dades del Departament de Salut. La incidència a 14 dies també segueix baixant, de 210,08 a 196,13. S'han declarat 1.859 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 324.968 des de l'inici de la pandèmia. El 3,72 de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 54 noves morts i el total és de 16.333. Hi ha 1.388 pacients ingressats als hospitals amb covi-19, 48 menys que en l'anterior balanç, i 333 persones a l'UCI, dotze menys.El risc de rebrot era de 216 entre el 25 de novembre i l'1 de desembre. Pel que fa a l'Rt, baixa tres centèsimes en les darreres 24 hores i se situa en el 0,92. La setmana anterior era de 0,99. La incidència a 14 dies és de 196,13 entre el 2 i el 8 de desembre i se situa clarament per sota dels 236,10 de l'interval anterior (25 de novembre-1 de desembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 2 al 8 de desembre n'hi va haver 6.543, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 8.560. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 84,97 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (111,16).

Durant l'última setmana s'han fet 101.298 proves PCR i 90.089 tests d'antígens, dels quals un 3,72% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (4,47). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 43,67 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 357.208 casos, dels quals 324.968 mitjançant prova PCR o test d'antígens. D'altra banda, s'han notificat 54 noves morts i el total acumulat és de 16.333: 10.106 en hospitals o sociosanitaris (+34), 4.342 en residències (+2), 964 en domicilis (+1) i 921 no classificades (+17). Entre el 2 i el 8 de desembre s'han declarat 247 morts, 87 menys que la setmana anterior, quan se'n van notificar 334.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval estaven ingressades 1.595 persones a l'hospital. La setmana anterior, del 25 de novembre a l'1 de desembre, n'hi va haver 1.648.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 102 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 23.865. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 26.035. En total, han mort 7.496 persones, 25 més que les declarades fa 24 hores.



Regió sanitària de Barcelona: baixen l'Rt i el risc de rebrot



A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Moncada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 72.037 (+343), xifra que s'eleva a 81.004 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 5.260 persones a l'àrea, dotze més que fa 24 hores.

El risc de rebrot baixa 16 punts i se situa en 135. El de la setmana del 25 de novembre al'1 de desembre era de 190. L'Rt baixa de 0,93 a 0,89, per sota de la setmana anterior (0,99), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 64 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies baixa a 155, mentre que en el període anterior era de 190. El 3,31% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 211 persones ingressades (-7). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada, no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 2 al 8 de desembre es van notificar 54 morts i hi havia 258 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 84 i hi havia 264 hospitalitzats.



Regió metropolitana nord: 510 nous casos



La regió metropolitana nord suma 82.424 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (510 més que en l'últim balanç) i 89.607 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.731 morts des de l'inici de la pandèmia, tretze més que les declarades fa 24 hores.

El risc de rebrot baixa de 172 a 156. Durant l'interval de set dies anterior era de 218. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa a 0,87, quatre centèsimes menys. La setmana del 25 de novembre a l'1 de desembre va ser de 1,04.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 77 per cada 100.000 habitants. El percentatge de positivitat de les proves és del 3,25%. La incidència a 14 dies està en 186 (215 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, ara hi ha 406 pacients ingressats (-7).

Entre el 2 i el 8 de desembre hi havia 473 pacients ingressats i es van declarar 47 defuncions. La setmana anterior els ingressats van ser 490 i van morir 64 persones.



Regió metropolitana sud: 276 nous casos



La regió metropolitana sud suma un total de 56.273 casos confirmats per PCR o TA (276 més en les darreres hores) i 63.041 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.900 (+13). Entre el 2 i el 8 de desembre es van declarar 57 defuncions, per les 50 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa de 179 a 157. En el període del 25 de novembre a l'1 de desembre va ser de 213. La velocitat de propagació del virus se situa en 0,93, per l'1,01 de la setmana anterior.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 74 per cada 100.000 habitants. El 3,33% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 175 (219 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 183 pacients ingressats per covid-19 (-12).

Entre el 2 i el 8 de desembre estaven ingressats 192 pacients. La setmana anterior van ser 202 els hospitalitzats.



Catalunya central: el risc de rebrot baixa 29 punts



La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 23.904 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 158 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 26.533 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.892 persones en aquesta regió, quatre més que les declarades fa 24 hores. S'han notificat 26 defuncions entre el 2 i el 8 de desembre, per les 33 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa de 300 a 271, mentre que la setmana anterior era de 275. La taxa de reproducció del virus baixa d'1,14 a 1,07 (la setmana del 25 de novembre a l'1 de desembre era de 0,96). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 128. La incidència a 14 dies és de 268, pels 304 de la setmana del 25 de novembre a l'1 de desembre. El 4,34% de les proves que es fan són positives.

La regió té 105 persones ingressades (-3). En la setmana del 2 al 8 de desembre hi havia 114 ingressats, els mateixos que en l'interval anterior.



Camp de Tarragona: sis ingressats més



Al Camp de Tarragona s'han registrat 20.399 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 118 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 21.313. En aquesta regió han mort 658 persones, set més que les declarades fa 24 hores. Es van registrat 15 morts entre el 2 i el 8 de desembre, i 23 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa onze punts i se situa en 119, després que aquest divendres pugés. Se situa per sota del de la setmana del 25 de novembre a l'1 de desembre, quan estava en 128. L'Rt baixa una centèsima, fins al 0,96, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se sutia en 64 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 138, mentre que en l'interval anterior era de 172. L'índex de positivitat és del 4,33%.

Segons les últimes dades, hi ha 102 ingressats (+6). Entre el 2 i el 8 de desembre hi va haver 113 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 120 els hospitalitzats.



Terres de l'Ebre: l'Rt puja a 0,78



La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 5.191 casos confirmats per PCR o antígens, quinze més que en el balanç anterior, i 5.427 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 120 persones, les mateixes que en el balanç anterior. Entre el 2 i el 8 de desembre es va notificar una defunció, per les nou de l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa cinc punts i se situa en 73, per sota del de la setmana anterior, quan era de 116. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 2 i el 8 de desembre és de 36 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 102, pels 165 de la setmana anterior. El 2,26% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt puja quatre centèsimes, fins a 0,78, mentre que la setmana anterior era de 0,75. Segons l'últim balanç, hi ha 27 persones ingressades (+2). Entre el 2 i el 8 de desembre hi havia 30 ingressats. La setmana anterior van ser 36 els hospitalitzats.



Regió de Lleida: baixa el risc de rebrot, puja l'Rt



A la regió sanitària de Lleida, hi ha 20.455 casos confirmats per PCR o antígens, 87 més. Són 21.151 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 420 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que les declarades fa 24 hores. Entre el 2 i el 8 de desembre es van notificar dues morts, deu la setmana anterior.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa vuit punts i se situa en 181, per sota del registrat la setmana anterior (271). La velocitat de propagació puja dues centèsimes fins al 0,82, mentre que la setmana anterior era de 0,97. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 89 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 228 (296 l'interval anterior). El 3,30% de les proves donen positiu.

Actualment, hi ha 57 pacients ingressats (-4). Entre el 2 i el 8 de desembre els ingressats eren 67. En l'interval anterior eren 74 els hospitalitzats.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot baixa 85 punts



La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.878 casos confirmats per PCR o TA, 43 més, i 3.064 sumant totes les proves. Un total de 74 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que les declarades fa 24 hores. El risc de rebrot baixa 85 punts i queda fixat en 356. La setmana del 25 de novembre a l'1 de desembre estava en 410.

En paral·lel, l'Rt baixa de l'1,09 a l'1,02, mentre que la taxa de confirmats per PRC és de 159 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 351, pels 618 de l'interval anterior. El 2,27% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 26 pacients ingressats (+1). Entre el 2 i el 8 de desembre hi havia 27 ingressats i es van registrar dues defuncions, mentre que en el període anterior va ser 29 ingressats i 14 morts.