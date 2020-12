Investiguen si hi ha una màfia per obtenir cites prèvies a l'Ajuntament

Persones a l'entrada de l'ajuntament esperant el torn per ser atesos per fer gestions.

L´Ajuntament de Girona i la Policia Municipal estan investigant la repetició de sol·licituds de cita prèvia a l´Oficina d´Atenció Ciutadana per part de determinades persones. Un mateix individu pot acabar reservant una trentena de torns a nom seu o d´altres persones. Sempre és per aconseguir certificats d´empadronament. Se sospita que podrien estar venent les cites a gent que necessita fer tramitacions amb celeritat i no troba hores disponibles. A més, s´ha detectat que, quan la persona que ha agafat la cita no aconsegueix col·locar-la, els treballadors de l´Oficina es troben que no apareix ningú.

Tot plegat pot estar vinculat a algun tipus d´empadronament fraudulent. Per exemple, d´algú que s´ofereix per tenir empadronada gent a casa seva ?perquè necessiten demostrar que tenen un domicili fix encara que no hi visquin? a canvi de diners.

La tinenta d´alcaldia de Règim Interior i Hisenda, Maria Àngels Planas, ha confirmat que han detectat aquest modus operandi i que ho han fet saber a la policia. Planas ha recordat que les persones interessades en aquest certificat poden fer-ho mitjançant la signatura digital. El certificat, a més, els veïns el necessiten a petició de la Generalitat o de la Subdelegació del Govern. Per això, la regidora ha explicat que ha enviat una carta a les administracions explicant que poden evitar fer desplaçar els veïns ?i que els calgui la cita prèvia- fent ús de la signatura digital.

En el darrer ple municipal, la regidora de Guanyem Cristina Andreu va alertar de les queixes dels ciutadans per aconseguir una cita prèvia i de l´existència d´un sistema de reserves similar «al que passa a la Subdelegació amb temes d´estrangeria», va demanar que es prenguin mesures per evitar-ho i que s´actuï per augmentar la franja d´atenció a la ciutadania.