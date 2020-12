Salt repartirà mil ampolles per abocar aigua a l'orina dels gossos

L'Ajuntament de Salt posarà en marxa a partir del mes de gener la campanya Si fa un pipí... un rajolí. Suma't al civisme que consistirà en el repartiment d'ampolles per omplir d'aigua per tal de diluir l'orina dels gossos a l'espai públic. La proposta impulsada des de l'àrea de Salut del consistori es posarà en marxa a partir d'aquest proper any 2021 i es dividirà en dues fases.

En aquest sentit, a partir de l'1 de gener totes les persones que censin el seu gos a Salt rebran l'ampolla i un petit moneder per dur les bossetes pels excrements. D'altra banda, a partir del mes de febrer tots els propietaris que estiguin al corrent del pagament de la taxa de tinença d'animals podran sol·licitar l'ampolla a l'àrea de Salut i es concertarà una cita prèvia per poder passar-la a recollir.

El regidor de Salut de l'Ajuntament de Salt, Jesús Vilaplana, explica que "impulsem el repartiment de les ampolles com a campanya de sensibilització amb l'objectiu de minimitzar l'impacte dels orins dels gossos al carrer en diferents espais públics, façanes i mobiliari urbà".

A Salt hi ha 1.200 gossos censats i es preveu repartir un miler d'ampolles