Projecte per reduir la fractura digital a Girona amb una injecció de 117.800 €

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa el projecte «IN» destinat a reduir la fractura digital, incrementada amb la pandèmia de la covid. Es tracta d'un programa que inclou tres línies d'actuació: ampliar i millorar la infraestructura informàtica dels equipaments públics de proximitat, formar la ciutadania en l'ús de les noves tecnologies i aportar eines de suport a les persones per realitzar un tràmit telemàtic. «Entenem el dret de l'accés a les noves tecnologies com un dret individual i de l'esfera social, ja que busca la protecció de les persones i la no discriminació entre individus i col·lectius. Des del govern treballem pels reptes de futur, sense abandonar la gestió complexa de la pandèmia», segons l'alcaldessa, Marta Madrenas.

Per la seva banda, la regidora de Drets Socials, Núria Pi, ha destacat que es tracta d'un projecte de ciutat, transversal que treballa des de la idea de l'accés a drets, l'acompanyament i la capacitació. Que posa en relació diferents serveis, administracions i entitats.

D'una banda, es duran a terme diferents accions per dotar els equipaments públics de la infraestructura necessària per garantir un accés de qualitat a les noves tecnologies. A més, s'ha ampliat els cursos formatius en alfabetització digital de les Aules d'Informàtica de la Xarxa de Centres Cívics, que són gratuïts. Per últim, s'ofereix un servei de suport al tràmit telemàtic per evitar la discriminació en l'accés a les prestacions, recursos i serveis de les administracions i altres. Per a dur a terme els cursos d'alfabetització i el servei de suport al tràmit s'ha contractat a 10 estudiants de la UdG. També es comptarà amb 6 persones contractades pel Pla d'Ocupació. El projecte esfa amb una subvenció de Dipsalut de 117.800 euros.