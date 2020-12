La tercera edició de la Cursa de Duchenne de Salt recapta 3.169 euros

La tercera edició de la Cursa de Duchenne de Salt ha recaptat enguany 3.169 euros que s'han donat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per continuar investigant aquesta malaltia. Enguany la prova organitzada per l'Associació Duchenne Somriures Valents es va celebrar, en format virtual, el 22 de novembre i hi van participar 529 persones.

En aquest sentit, tal com va planificar els organitzadors es va decidir d'impulsar la tercera edició tot i les restriccions per la pandèmia i la proposta per continuar recollint fons per la investigació de la malaltia va ser fer-ho en format virtual. Les persones que hi van participar van adquirir el dorsal mitjançant una plataforma de curses en línia, van fer un donatiu de cinc euros i van completar la cursa pel seu compte (caminant o corrents).

Paral·lelament, amb l'adquisició de dorsal, es va fer un sorteig d'obsequis d'empreses i entitats col·laboradores i s'han repartit 40 lots de productes diversos. L'organització vol agrair públicament a totes les empreses la seva participació tot i la difícil situació empresarial, moltes d'elles empreses de Salt: Kimi Flors i Detalls, YoSoy, Perruqueria TC, Aneto, Florenci Fruits, EcoBasics, Club Piragüisme Salt-Ter, Black Flag, Can Pep, La Foule, Nutri-Girona, Ciner, Salut i Educació en Moviment, Ortopèdia Soler i Mircat, així com també a l'Ajuntament de Salt per la seva col·laboració.



Investigació per trobar una cura

La distròfia muscular de Duchenne és la distròfia muscular més freqüent en la infància. Es tracta d'una malaltia neuromuscular, hereditària, degenerativa i que actualment no té cura.

L'Associació Duchenne Somriures Valents, amb seu a terres gironines, va néixer l'any 2015 per fer un treball de sensibilització a la societat sobre les malalties anomenades "rares" i, alhora, recaptar fons per a la investigació per trobar una cura o un tractament que les pugui frenar.

Dins aquesta dinàmica, Salt va acollir la primera edició de la cursa de Duchenne l'any 2018 i va comptar amb la participació de 800 persones i es van recaptar més de cinc mil euros. Un any més tard, es va celebrar la segona edició amb un increment de participants, arribant als 1.200 dorsals, i amb una recaptació de nou mil euros.