Adjudiquen per 84.587 € la millora de sis punts de ferm molt malmès

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat les oberes urgents per millorar el paviment de sis punts de la xarxa viària a l'empresa Construccions Fusté SA. La seva oferta ha estat la més ben valorada de les sis que s'havien presentat. El preu de sortida era de 95.578,66 euros (IVA inclòs) i la vencedora ha fet una proposta per fer els treballs per 84.587,11 euros. El consistori, doncs, s'estalviarà uns 11.000 euros respecte del que havia previst inicialment que li podien costar les obres.

Les actuacions s'hauran de fer al carrer Tarragona, a l'altura del número 40 (al barri de Sant Narcís); al carrer Migdia número 12 (a l'Eixample), a la carretera Barcelona, 413 (a l'altura de les naus industrials); al número 35 del carrer Andreu Tuyet i Santamaria (situat a la part baixa de Montilivi); a la rotonda dels carrers Riera de Mus i el carrer Vitòria-Gasteiz (Palau -sacosta) i a la rotonda de l'avinguda Pericot i la Creu de Palau (Palau -sacosta).

En aquests sis trams s'ha constatat que hi ha «problemes d'adherència i de capacitat portant del ferm» i tenen la calçada «molt malmesa i deteriorada», segons la memòria tècnica valorada del projecte de reparació. Aquest deteriorament de la calçada ve ocasionat «pel mal estat de les capes de base degut al pas dels anys o al desgast propi de l'asfalt en pendents elevats i amb un important volum de trànsit rodat», segons la memòria tècnica valorada de l'estudi bàsic i de seguretat del departament de Mobilitat i via pública.

Per aquest motiu, el consistori ha decidit actuar-hi fora del pla d'asfaltatge que cada any serveix per seleccionar sectors de vials en mal estat i fer-hi intervencions de reasfaltatge.

Un cop es formalitzi el contracte, l'adjudicatària tindrà dos mesos per fer les reparacions. Alguns trams, tenen especificitats. Per exemple, les obres al carrer Migdia i del carrer Andreu Tuyet hauran d'executar-se un diumenge o un dia festiu. I les de la rotonda de Pericot, en un cap de setmana. El tram més gran és la rotonda entre els carrers Pericot i la Creu de Palau, que ocupa 787 metres quadrats, seguida de la rotonda de la Riera de Mus, amb 493 metres quadrats, i el de la carretera Barcelona, amb 446 metres quadrats.