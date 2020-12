Girona encarrega una auditoria externa per avaluar la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora

Girona encarregarà una auditoria externa per avaluar l'estat de la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora. L'objectiu de l'Ajuntament és tenir una radiografia actual de les línies per saber si cal fer-hi millores. En paral·lel, dins el pla per combatre el frau elèctric i els talls de llum, també es tirarà endavant la sectorització dels dos carrers que hi ha pendents (el Castanyer i el Roure).

Els veïns critiquen que els talls són constants i de fet, la Font de la Pólvora és un dels tres barris catalans que avui ha denunciat "maltractament" per part d'Endesa. La companyia, però, assegura que la xarxa està en bon estat, diu que aquest 2020 s'han arribat a fer més de 1.300 inspeccions al barri i que els talls es deuen a connexions irregulars.

L'Ajuntament de Girona ha engegat els tràmits per encarregar una auditoria sobre la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora. Serà una diagnosi que farà una empresa externa. Tot i que un informe d'Indústria ja va concloure que les línies no tenien deficiències, l'Ajuntament vol tenir un document actualitzat –el de la Generalitat, és d'abans de les municipals- per analitzar la causa dels talls de llum que pateix el barri. És a dir, si el problema deriva de l'estesa elèctrica o bé del frau i les connexions il·legals.

De fet, els mateixos veïns de la Font de la Pólvora ja havien demanat que es fes aquesta auditoria. Va ser a través d'una moció ciutadana, que el ple va aprovar ara fa un any. L'escrit va rebre el suport de tots els grups de l'oposició (aleshores, Guanyem, PSC, ERC i Cs) i l'abstenció de l'equip de govern de JxCat.

En paral·lel a l'auditoria, el consistori també avança amb el pla per combatre el frau elèctric i els talls de llum al barri. Ja s'ha acabat la sectorització del carrer Avellaner (on hi ha cinc comunitats de veïns) i ara començarà la dels carrers Castanyer i Roure (amb tres i cinc comunitats, respectivament). Són els dos últims que queden per fer.



Encallada al carrer Avellaner

La sectorització bloc per bloc es fa situant els fusibles en uns armaris davant de cada edifici. D'aquesta manera, en cas de sobrecàrrega, només salta la llum d'aquell bloc (i no la resta del carrer). L'obra va començar el desembre de l'any passat al carrer Mimosa, però es va haver d'aturar arran del confinament per la covid-19.

Al juny, Endesa va reprendre els treballs al carrer Avellaner. Però quan estaven a mig fer, van tornar-se a aturar perquè aquí la sectorització no funcionava. La pandèmia va impedir fer les altres dues potes del pla. La primera, la campanya porta a porta per regularitzar comptadors. I la segona, les inspeccions policials diàries per desconnectar les connexions il·legals.

En conseqüència, tot i que s'haguessin tret els fusibles a fora dels edificis, la llum continuava saltant a tot el carrer. Ara, però, s'ha decidit continuar endavant amb l'obra de sectorització i buscar solucions perquè els veïns regularitzin els comptadors. No es fa campanya porta a porta però, de moment, l'Ajuntament manté un punt d'atenció al centre cívic per a aquells qui vulguin regularitzar-lo.



Talls continus i 1.300 inspeccions

L'Associació de Veïns de la Font de la Pólvora denuncia, a través de xarxes socials, que el barri pateix talls de llum continus. I aquest divendres, en coordinació amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), han portat la seva queixa davant d'Endesa conjuntament amb dos barris més: el de Sant Roc de Badalona i el del Culubret de Figueres.

Davant la seu de la companyia, tots ells han denunciat "maltractament" per part d'Endesa i han exigit solucions als talls que pateixen "i que s'allarguen durant hores".

Endesa, però, sosté que les xarxes elèctriques dels tres barris es troben "en bon estat i dimensionades per cobrir la demanda dels clients". La companyia insisteix que la causa dels talls són sobrecàrregues de la xarxa "com a conseqüència de connexions irregulars", i no per avaries, i treu xifres de la Font de la Pólvora i el Culubret per demostrar l'abast de la problemàtica.

"A tall d'exemple, al llarg d'aquest any s'han dut a terme una mitjana de dues intervencions mensuals a zones concretes de la Font de la Pólvora de Girona i del Culubret per inspeccionar les connexions irregulars", afirma la companyia. I hi afegeix: "Una evidència de la complexitat de la situació és que, en tan sols quatre anys, s'han multiplicat per set les inspeccions realitzades".

A Figueres, s'ha passat de les 124 inspeccions del 2016 a les 842 d'aquest any. I en el cas de Girona, s'ha passat de les 215 del 2016 a les 1.391 d'aquest 2020. "En les darreres intervencions coordinades, es constata que la càrrega de la xarxa baixa en un 90% un cop desconnectades les connexions irregulars, cosa que reforça que l'origen dels talls de llum no és conseqüència d'avaries a la xarxa elèctrica, ja que un cop s'eliminen aquestes connexions ja no es tornen a produir interrupcions de subministrament", conclou Endesa.