Donació de plats cuinats a La Sopa de Girona

L'empresa gironina de plats cuinats Cuinats Jotri ha fet una donació de dues-centes setze racions de canelons al centre d'acolliment La Sopa de Girona. És el quart any que Cuinats Jotri col·labora amb La Sopa, una entitat de caràcter social per a la població mancada d'habitatge o en situació de vulnerabilitat i pobresa severa. La trajectòria de Cuinats Jotri comença el 1982 com a carnissers al Mercat de Salt. Avui dia, aquesta empresa té presència a Girona, Tarragona i Barcelona, i ja suma gairebé 40 anys d'experiència als fogons.