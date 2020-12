Noves pintades a la seu de Vox

La seu de Vox a Girona ha tornat a ser atacada. Ahir diumenge van aparèixer pintades a l'accés del local i cartells amb insults com «Puta Vox» o «Vox partit feixista, stop nazis». La porta també estava pintada amb el lema «Visca Catalunya» i una estelada. En uns cartells es denuncien les «mentides del feixisme», algunes de les seves propostes electorals i la biografia de Santiago Abascal i dos càrrecs del partit a Girona.

En una piulada a Twitter, el partit va demanar a la resta de forces polítiques que se sumin al seu manifest per unes eleccions «lliures, democràtiques i en pau». «No poden ser unes eleccions democràtiques si no hi ha llibertat i un compromís ferm contra la violència», van afegir els membres de Vox.