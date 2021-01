El misteri del cotxe bolcat a la carretera dels Àngels

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar qui va bolcar un cotxe abans d'acabar l'any a la carretera dels Àngels, entre els termes municipals de Girona i Quart. Una persona va avisar el 26 de desembre que hi havia un vehicle accidentat i cap per avall entre els arbres, en una corba poc abans del quilòmetre dos i que en el sinistre havia malmès una tanca i un senyal de trànsit. Els Mossos hi van anar però no van trobar el conductor ni ningú ferit. Només sang a l'interior del vehicle, els vidres trencats i algunes portes obertes. Es va fer una cerca en centres sanitaris i hospitalaris que no van servir per poder localitzar qui anava en el cotxe. Amb la matrícula es va localitzar la propietària que va declarar que no sabia perquè el seu cotxe era allà. Tampoc havia denunciat el robatori del vehicle. Per retirar el cotxe, caldrà talar alguns arbres i tallar la carretera.