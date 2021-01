Protesta dels veïns del barri de Font de la Pólvora de Girona pels talls de llum que pateixen en plena onada de fred

Els veïns del barri de Font de la Pólvora de Girona han sortit a protestar pels "constants" talls de llum que pateixen cada dia. Asseguren que passen hores sense subministrament "en plena onada de fred". A tall d'exemple, els veïns assenyalen que el dia 31 de desembre van estar més de setze hores sense llum.

A més, denuncien que Endesa no els escolta i que l'Ajuntament de Girona no dona resposta a la seva situació. En aquest sentit, assenyalen que el projecte de sectorització que hauria de resoldre el problema "no funciona" i els talls es mantenen "cada dia".

La representant dels veïns, Pamela Hidalgo, lamenta que fa set anys que es troben en aquesta situació i recorda que estan al dia dels pagaments amb la companyia.