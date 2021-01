Reforç de neteja a la perifèria de l'espai de contenidors intel·ligents

Girona + Neta ha reforçat el servei de recollida i neteja dels contenidors situats a la perifèria de la zona de contenidors intel·ligents després de detectar que han incrementat les deixalles en aquests punts. En molts casos, s'han observat residents de l'àmbit de contenidors intel·ligents (una part de l'Eixample i una part del Mercadal) que aboquen la brossa en contenidors «normals». El motiu és divers: no funcionen els intel·ligents o la targeta personalitzada, o el resident no vol seguir el calendari per llençar cada fracció.

Fonts municipals assenyalen que el camió d'escombraries passa un cop més del que era habitual fins ara en tot l'espai fronterer (on hi ha els primers contenidors «normals). O sigui, que si passava dos cops, ara ho fa tres. I si en passava tres, ara ho fa quatre. Detallen carrers com el del Carme, Emili Grahit, Francesc Ciurana o la carretera Barcelona. Així es volen evitar les acumulacions de deixalles en aquests punts, denunciats per les forces de l'oposició i que també han generat queixes entre els veïns d'aquests vials.

Des del consistori es fa un balanç «positiu» de la implantació de contenidors intel·ligents. Recorden que és un «canvi d'hàbit» i que la gent s'hi ha d'acabar d'acostumar. També apunten que aquest primer mes amb tants dies festius i amb tants residus producte dels regals de Nadal, han estat diferents del que serà la resta de l'any. L'Ajuntament admet disfuncions que bloquegen els contenidors com intentar obrir-los sense passar la targeta abans o moments en què el sistema fa «reset». Es comprometen a anar-ho millorant tot. L'espai amb les 27 àrees de contenidors intel·ligents abasta 3.550 habitatges. A mitjan desembre, un 50% havia recollit la targeta per utilitzar-los.