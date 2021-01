Un radar mòbil controlarà la velocitat dels cotxes davant els Maristes de Girona

La Policia Local de Girona col·locarà un radar mòbil a l'avinguda Josep Tarradellas, a l'altura de l'escola Maristes, per controlar la velocitat dels vehicles que hi passen per davant. És un dels principals acords a què es va arribar ahir, en una reunió entre l'Ajuntament, la direcció del centre educatiu i l'AMPA. El consistori també es va comprometre a augmentar la presència d'agents policials, de forma puntual, a la zona dels accessos de l'escola, així com a estudiar la possibilitat de reduir la velocitat en aquell tram de carrer, i d'instal·lar-hi un radar fix.

Tot plegat, amb la voluntat de millorar la seguretat a la zona, i, en especial, que els cotxes que circulen per aquesta via moderin la velocitat, sobretot a les hores punta d'entrada i sortida dels alumnes a l'escola. Aquesta és la principal preocupació que tenien tant des del centre com per part de les famílies, que fa anys que reclamen una major presència policial i control a la via. De fet, va ser un accident a la zona, que va acabar amb un cotxe bolcat sobre la vorera davant el centre, el que va motivar la petició de la reunió.

Ahir el reclam del centre va trobar resposta en la trobada que van mantenir el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, i la Policia Local, amb la direcció del centre i el president de l'AMPA. El director, Xavier Garcia, explica que es van trobar amb una «bona predisposició per solucionar el tema de la velocitat». Esperen que el radar mòbil a què s'ha compromès la Policia Local ajudi que els vehicles no passin per l'avinguda Tarradellas a tanta velocitat.

El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, afirma que «serem exigents amb el compliment actual de la velocitat autoritzada», i afegeix que se sancionarà aquells que la superin. El regidor apunta que aquesta mesura es posarà en marxa, com a molt tard, la setmana que ve.

En paral·lel, el regidor de Seguretat indica que «es farà un esforç» per enviar agents policials a controlar els accessos al centre educatiu de forma puntual,«i així reforçar l'acció dissuasòria que ja fa el radar», afirma Berloso.

Respecte de la velocitat permesa a l'avinguda Tarradellas, el regidor exposa que des de l'àrea de Mobilitat es farà un estudi de la possibilitat de rebaixar de 50 a 30 quilòmetres per hora la velocitat màxima en aquell punt, i pacificar-hi així la velocitat. Una altra mesura que també s'estudiarà des de Mobilitat és la possibilitat d'instal·lar-hi un radar que, en aquest cas, seria fix.

La reunió va ser sol·licitada a l'Ajuntament de forma conjunta per la direcció del centre Maristes i de l'AMPA, després que el passat 14 de desembre es produís un accident de trànsit a l'avinguda Josep Tarradellas davant l'escola. No hi va haver ferits, però un dels cotxes va acabar bolcat a sobre d'una vorera on alumnes i acompanyants solen esperar-se per creuar fins al centre. L'accident, a més, va tenir lloc pocs minuts després de les tres del migdia, just quan l'alumnat acabava d'entrar a classe.

Amb tot, l'incident va fer ressorgir la preocupació per la seguretat entre les famílies. La direcció i l'AMPA explicaven en aquell moment que feia anys que reclamaven als responsables polítics i policials solucions que augmentin la seguretat de la zona.

Ara, amb aquesta reunió, han obert la porta a mantenir el contacte per continuar treballant si des del centre ho creuen necessari, «també perquè la mateixa AMPA i la direcció ho puguin valorar» a fi de poder «estabilitzar un sistema de màxima seguretat» al voltant de l'escola, explica Berloso.