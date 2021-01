Aprovades les obres per posar fi als degoters de plaça Pallach

L'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment les obres que volen posar fi al problema dels degoters de la plaça Josep Pallach, al barri de l'Eixample. Unes filtracions de què fa anys que es queixen els veïns, i que afecten el pàrquing subterrani que hi ha a la plaça. En aquest sentit, fonts de l'Ajuntament atribueixen el problema a la «mala praxi professional de l'empresa adjudicatària» de les reformes que ja es van executar a la plaça entre 2016 i 2017, i que no van acabar amb els degoters. Es preveu que aquestes noves obres de reparació durin uns 3 mesos, i comencin abans no s'acabi el segon trimestre de 2021.

Els tècnics han determinat que les filtracions d'aigua tenen l'origen en «una execució defectuosa i poc acurada de les obres» de reparació de fa tres anys. En concret, des de l'Ajuntament apunten que aquesta mala execució es va fer en tres llocs: en els junts de dilatació, en les reixes dels embornals -els forats que s'enduen les aigües plujanes de la plaça-, i també en alguns punts d'encontre amb construccions verticals, com és el badalot que hi ha al centre de l'espai.

Aquests treballs, doncs, tenen l'objectiu de «fer estanc l'aparcament». I per aconseguir-ho, s'aixecarà el paviment de la plaça en els punts a reparar «per accedir a la làmina impermeabilitzant» i intervenir-hi. El projecte es licitarà per un import de 66.735,11 euros.

Amb aquestes reparacions, el consistori donarà per acabades les obres d'urbanització de la plaça Pallach tal com van ser concebudes quan es van plantejar inicialment. Però l'Ajuntament té planificada una altra obra a la plaça: la substitució del badalot - una construcció que s'erigeix al centre de l'espai, i que cobreix els accessos a l'aparcament soterrat. De fet, la licitació d'aquestes obres ja es va treure l'estiu passat, però va quedar deserta. Ara, des de l'Ajuntament, s'està revisant el projecte per tornar a licitar-lo. En aquest cas, es tracta de renovar els materials amb què està construït l'equipament, també amb la finalitat de resoldre els problemes de les filtracions que causen les aigües plujanes. Els treballs per substituir el badalot s'iniciaran durant el tercer trimestre de l'any, i també es preveu que durin 3 mesos.

Les obres de renovació de la plaça Pallach eren una reivindicació dels veïns de l'Eixample que tenia l'origen en el problema de les filtracions a l'aparcament, i va acabar amb una renovació més profunda. El retard en acabar obres va fer que l'Ajuntament acabés multant l'empresa que se'n feia càrrec, Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, amb 2.055 euros.