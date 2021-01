El Mercat del Lleó de Girona, present en 5,5 milions de cupons de l'ONCE

Aquest matí, Enric Botí, delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, i Francisco Rodríguez, director de l'agència de l'ONCE a Girona, han lliurat a Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, una imatge emmarcada del Cupó que l'ONCE dedica al Mercat del Lleó el proper dilluns 18 de gener. Pertany a la sèrie 'Aquest és el teu mercat'. 5,5 milions de cupons difondran la imatge d'aquest mercat gironí. Han estat acompanyats per Núria Pi, Regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona i Joan Antoni Carmona, venedor de l'ONCE.

"Els mercats, especialment el del Lleó que té milers de visitants, són entorns canviants i molt vius i agraïm els esforços que fan dia a dia els membres de la direcció i els propis paradistes per fer-los més accessibles. I també per minimitzar obstacles i barreres que poden dificultar la compra a persones cegues o amb altres discapacitats", apunta Enric Botí, delegat territorial d'ONCE Catalunya.



L'actual Mercat del Lleó és l'hereu del mercat setmanal que se celebrava a la Girona medieval, on s'oferien productes del camp i s'intercanviaven mercaderies. El 3 de novembre de 1944 es va inaugurar oficialment el nou edifici dissenyat pels arquitectes Juan Gordillo i Ricardo Giralt. El Mercat del Lleó està situat a la plaça Francesc Calvet i Rubalcaba, popularment coneguda com la plaça del Lleó. Té una superfície de planta de 1.712 m?2; distribuïts. Hi ha 57 parades. A totes elles es pot trobar una bona oferta de productes frescos i de proximitat, com la poma de Girona, vedella, botifarra dolça, embotits artesans, bacallà o salsafins.

La sèrie 'Aquest és el teu mercat', formada per 52 cupons, és un homenatge als mercats municipals; espais emblemàtics de pobles i ciutats, de vegades situats en edificis centenaris, i que són testimonis del dia a dia de la ciutadania, dels seus costums, la seva gastronomia i dels quals també formen part els venedors i venedores de l'ONCE. En aquesta sèrie ja ha participat el Mercat de La Boqueria de Barcelona (11/03/20) i també ho faran el Mercat de Dilluns de Tàrrega (Lleida) i el Mercat Central de Tarragona.

Aquests cupons, que es comercialitzen una setmana de cada mes, pertanyen als sortejos de Diari (de dilluns a dijous), i amb ella, des del Grup Social ONCE es pretén que el cupó sigui l'aparador d'aquests mercats municipals, que segueixen complint la mateixa funció que quan es van crear; ser el punt neuràlgic de la gastronomia tant de les llars com dels restaurants.

El Cupó Diari de l'ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l'oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie, i guanyar "La Paga" de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s'afegirà al premi de 35.000 euros.



Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 19.000 agents venedors, 2.500 d'ells a Catalunya, que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir, a l'instant, el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de la pàgina web oficial de joc de l'ONCE i establiments autoritzats. A Catalunya són més de 10.000 els seus afiliats i el col·lectiu de l'ONCE i la seva Fundació supera les 15.000 persones.