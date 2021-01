La UdG i la Universitat de Jordània lideren una xarxa sobre turisme al Mediterrani

La Unió d'Universitats del Mediterrani (UNIMED) ha creat la xarxa 'Mediterranean Tourism' i n'ha encarregat el lideratge a la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat de Jordània (JU). La xarxa està enfocada a recopilar informació i connectar els principals actors implicats en el sector, promoure sinergies i intercanvi de coneixements i enfortir la recerca en aquest àmbit. Per això, vol promoure la cooperació regional i transversal entre les dues ribes del Mediterrani per crear noves associacions i desenvolupar projectes conjunts. També compartirà informació per fer estudis, anàlisis d'investigació sobre la temàtica i donarà suport a l'elaboració de polítiques basades en el coneixement.

A més, col·laborarà amb les universitats en la definició de competències clau relacionades amb el turisme i facilitarà la formació d'una "nova generació de científics, professionals i empresaris".

Amb l'objectiu de promoure la consciència de la importància del turisme, la sostenibilitat i l'impacte en els territoris, la UdG organitzarà esdeveniments internacionals. Entre ells, tallers, conferències, seminaris web i formació.

UNIMED és una associació d'universitats del Mediterrani amb més de 130 membres de 23 països de les ribes sud i nord d'aquest mar. La seva finalitat és promocionar la mobilitat, la internacionalització, el diàleg i la col·laboració entre les universitats que en formen part.

La 'Mediterranean Turism' és la segona xarxa d'UNIMED coordinada per la UdG. La primera, 'Climate and Enviromental Change', es va crear aquest estiu per impulsar projecte conjunts relacionats amb el canvi climàtic, la conservació del patrimoni, la mitigació, l'adaptació, la resiliència i la transició ecològica.