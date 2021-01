La segona dosi de la vacuna contra la covid-19 arriba a la residència de la Creu de Palau de Girona

El Departament de Salut ha començat a administrar la segona dosi de la vacuna contra la covid-19 aquest dimarts a la residència de la Creu de Palau de Girona. Aquest és el primer centre que va rebre la primera injecció el 27 de desembre. Aquest dimarts s'han administrat 75 vacunes a 56 dels residents i 19 treballadors. Els propers dies es farà una nova jornada per vacunar a la resta d'usuaris i professionals que no l'han rebut. Per altra banda, aquesta setmana també es repartirà la segona dosi a les comarques del Ripollès, Garrotxa i Pla de l'Estany que ja van rebre la primera injecció i, progressivament, s'estendrà a la resta de la Regió Sanitària de Girona.

Esteve Font, de 94 anys, és el primer gironí que ha completat la vacunació contra la covid-19, després que aquest dimarts hagi rebut la segona injecció de Pfizer que dona immunitat contra la malaltia. Ara fa tres setmanes ja va rebre la primera injecció i avui s'ha mostrat encoratjat i ha demanat a la resta de la població que es vacuni tan aviat com pugui. "No havia viscut mai res semblant", ha explicat l'home.

Igual que Esteve Font, l'auxiliar geriàtrica Imma Fornells també ha rebut la segona injecció aquest dimarts al matí. Fornells ha assegurat que no ha tingut "cap molèstia" al llarg de les últimes setmanes relacionada amb la vacuna.

Els vaccins han arribat al centre geriàtric cap a dos quarts de deu del matí amb un equip de set infermeres que han preparat i repartit les dosis. A banda d'Esteve Font i Imma Fornells, 55 residents i 18 treballadors més han rebut la segona dosi de la vacuna. En total s'han administrat 75 dosis i es preveu que en els propers dies es torni per vacunar a la resta d'usuaris i professionals que avui no han pogut rebre la segona dosi.

De la mateixa manera, al llarg de la setmana la campanya de vacunació també tornarà al geriàtric de Campdevànol, Edat 3 d'Olot, Bella Tardor de Banyoles i la Torre de Fontcoberta entre aquest dimecres i el dissabte per administrar la segona dosi a tots els professionals i usuaris que ja van rebre la primera injecció ara fa més de 21 dies. A més, progressivament s'aniran visitant la resta de centres de tot el territori.

A la Regió Sanitària de Girona hi ha quaranta infermeres i dotze administratius que formen dos equips mòbils per gestionar les vacunacions a la demarcació. Actualment ja hi ha 15.697 persones vacunades a Girona entre usuaris de residències i professionals sanitaris. Aquesta setmana es preveu finalitzar la vacunació a tots els centres de gent gran i persones amb discapacitat de la regió sanitària gironina.