Girona suma més de 200 gossos al cens l'any 2020

El cens de gossos a Girona va ascendir a 3.838 l'any passat. Això representa un augment de més de 200 gossos censats a la ciutat. En concret, durant el 2020, se'n van registrar fins a 228 més al cens municipal d'animals de companyia, on també s'han d'inscriure gats i fures que resideixin de forma habitual al municipi.

D'altra banda, durant el mateix any, es van recollir 182 gossos perduts o abandonats a la via pública, 14 més que l'any passat, quan en van ser 168. Una dada, però, que queda lluny dels 275 que es van arribar a recollir el 2018. Vuit cans més van ser entregats al Centre Municipal d'Acollida La Devesa el 2020 perquè el propietari hi va renunciar.

Pel que fa a les sortides del centre, l'any passat van ser recuperats pels seus amos fins a 76 gossos (11 més que l'any anterior), i se'n van adoptar 60, cinc més que l'any 2019.

Pujada exponencial en 8 anys

En els darrers 8 anys el nombre de gossos inscrits al cens municipal ha crescut de forma exponencial i s'ha multiplicat gairebé per sis, passant de 646 gossos l'any 2012 als 3.838 de finals de 2020.

Els censos de cans que viuen a Girona van anar en augment sobretot a partir de l'any 2017. Aleshores, l'Ajuntament va promoure una campanya per fomentar el compliment d'aquesta obligació per part dels propietaris dels animals, que s'exposen a una sanció si no ho fan.

En paral·lel, també s'han anat fent actuacions de carrer per part d'agents ambientals i de la policia municipal. De fet, s'estima que la població canina ronda els 5.000 a la ciutat.