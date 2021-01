Temporada Alta, Strenes, Black Music i Festivalot, declarats festivals «estratègics»

L'Ajuntament de Girona ha aprovat una declaració sota la qual manté quatre festivals com a «estratègics» fins l'any 2024. Es tracta de Tempora Alta, Black Music Festival, Festival Strenes i Festivalot. Són els únics esdeveniments d'aquest tipus que podrien gaudir de subvencions en l'àmbit cultural superiors als 50.000 euros, per part de l'Ajuntament. Tot i això, no necessàriament s'ha de superar aquesta quantitat, tal com ha passat en algun d'aquests en els darrers anys.

En el darrer ple, el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, va explicar que tal com ja es va fer el 2017, s'aprova aquesta «declaració de festivals estratègics» amb l'objectiu de garantir-ne la seva estabilitat fent possible un compromís de col·laboració a mitjà termini amb la finalitat de poder fer un projecte artístic de més qualitat i més coherent per la ciutat. Amb aquesta declaració, es reconeix un «valor intrínsec» als festivals esmentats «per sobre d'altres, pel seu valor afegit i la dimensió social, educativa i cultural de les propostes.

La declaració, a més d'incloure els quatre festivals com a «estratègics» contempla dues opcions més per a altres festivals que optin a una subvenció. Hi ha els propostes en un estadi inicial de professionalització amb imports subvencionables d'entre 1.000 i 10.000 euros anualment. També hi ha els projectes amb una línia ja professionalitzada que poden optar a imports d'entre 5.000 i 50.000 euros per any.

Subvencions públiques: el 44%

L'any 2019 el pressupost global destinat a l'organització de festivals va ser de 5.877.398 euros. L'Ajuntament va aportar-hi 1.044.263 euros, que representa el 17,77% del total. La resta prové d'altres administracions públiques (27,56%), del patrocini (21,09%) i del taquillatge (30,17%). En total, van ser 220.114 espectadors.