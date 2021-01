El PSC de Girona critica que el pla Escales Segures «va a menys»

El PSC de Girona alerta que el programa «Escales netes, comunitats segures», que va posar en marxa la Policia Local el 2015, ara està «anant a menys», justament en «un dels pitjors moments de les ocupacions delinqüencials a Girona». Els socialistes afirmen que el programa «s'ha reduït a la meitat entre l'any 2017 i el 2021», i indiquen que han passat de participar-hi 24 comunitats, a 16. Apunten que és «especialment preocupant» la situació en zones del sector oest de la ciutat, «com Santa Eugènia i Can Gibert, on només hi ha tres escales adherides», assenyalen en un comunicat.

El PSC recorda que el programa «Escales netes, comunitats segures» consisteix que agents de la policia municipal fan controls a les escales de veïns en què es detecten possibles problemes d'ocupació delinqüencial, o en què es considera adequat prevenir-la.

El regidor socialista Joan Antoni Balbín va preguntar a l'últim ple quantes escales estan cobertes pel pla en l'actualitat. Així, qualifiquen la resposta del govern de «decebedora», en saber que al sector oest el pla cobria 13 comunitats el 2017, i ara han passat a 3, mentre al sector est s'han mantingut 11 escales. Balbín assenyala que el programa és «importantíssim per a la prevenció de situacions que provoquen problemes de convivència i de seguretat a les comunitats de veïns». El regidor creu que «s'hauria de potenciar», i «més encara en un moment en què precisament les ocupacions delinqüencials estan incrementant-se».