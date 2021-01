Els dos acusats pels disturbis postsentència a Girona neguen haver llançat pedres

L'Audiència de Girona ha jutjat dos encausats més pels disturbis postsentència. La fiscalia demana 9 anys de presó per a cadascun. Segons l'acusació, van participar en les protestes la nit del 18 al 19 d'octubre del 2019 i van "llançar pedres de forma indiscriminada i repetida contra els Mossos d'Esquadra i els vehicles policials" davant els Jutjats de Girona.

Els acusats han negat la participació en els fets i en les protestes: "Si tenen proves, que me les ensenyin". Un d'ells, l'únic que continua en presó preventiva, sosté que els Mossos el van detenir per intentar robar una moto i van aprofitar per implicar-lo amb els disturbis. Els agents han assegurat que els van identificar "sense dubte" perquè els coneixien per fets anteriors.