La plaça Catalunya és el lloc de Girona on la policia posa més multes

La plaça Catalunya de Girona ha estat el punt de la ciutat amb més denúncies al llarg de l'any 2020. Gran part d'aquest «mèrit» el tenen els conductors que aparquen a la zona de càrrega i descàrrega sense tenir-ne permís. A més, hi ha un horari partit, que permetia aparcar-hi unes hores al migdia i que acabava convertit en una trampa. Durant part de l'any, a més a més, hi havia un lateral de la plaça on hi havia zona blava. Aquest fet també va ajudar a incrementar les denúncies per xofers que no pagaven el tiquet o que sobrepassaven el límit horari. Finalment, la càmera de control d'accés al Barri Vell ha acabat d'engreixar la xifra. Al final, la quantitat s'enfila a 1.851 casos.

El segon lloc amb més sancions és al carrer Bonastruc de Porta, amb 1.685. A sota les vies hi ha multitud de places de zona blava que provoquen moltes sancions, com també passa al carrer de la Creu, amb 1.638 infraccions denunciades. El quart lloc amb més infraccions denunciades és la carretera Barcelona, sobretot per la càmera que detecta els vehicles que se salten el semàfor a l'encreuament amb el carrer Emili Grahit. S'hi han quantificat 801 casos, la majoria dels quals per l'esmentada càmera, que ha acumulat més de 725 fotografies de vehicles que passaven quan no tocava.



Canvis a la plaça

El llistat dels carrers i places amb més denúncies formulades a Girona l'encapçala per segon any la plaça Catalunya. Comparativament amb l'any anterior, hi ha menys sancions, ja que aquest any 2020, amb la pandèmia, hi ha hagut menys mobilitat de vehicles i a les zones blaves hi ha hagut dos mesos en què no s'han interposat denúncies. El 2019, en aquesta zona, es van posar 2.964 multes. Van ser unes 1.100 sancions més que aquest 2020. Tanmateix, la plaça Catalunya ha patit canvis al llarg d'aquest darrer any. El febrer de l'any passat, el ple va aprovar una moció presentada per ERC, aleshores a l'oposició, per avançar cap a una plaça Catalunya exclusiva per a vianants. Una petició que també feien altres grups municipals. Al maig, enmig de la pandèmia, l'Ajuntament va decidir fer canvis en la mobilitat en diversos carrers per tal que els vianants tinguessin espais més amples per caminar i es pogués garantir la distància social. A la plaça Catalunya es van aplicar diferents mesures. Per exemple, es van eliminar les zones blaves. Una part es va destinar a les terrasses d'alguns establiments de restauració i una altra a incrementar la zona de càrrega i descàrrega. De fet, els transportistes i comercials es queixaven sovint que no hi havia prou places i que, a més, eren ocupades per vehicles sense permís. Ara, més freqüentment que abans, s'hi poden veure policies multant cotxes que hi aparquen sense autorització. També es controla que els vehicles que tenen permís per estacionar-hi no hi estiguin més temps del permès (va passar 450 cops l'any passat, tot i que la dada és de tota la ciutat).

Pel que fa als carrers Bonastruc de Porta i la Creu, que ocupen el segon i tercer lloc com a carrers amb més infraccions, pateixen l'efecte de les zones blaves. A tota la ciutat, aparcar en zones blaves o verdes sense pagar o sobrepassant l'hora del tiquet suposa el 43,5% del total de multes de trànsit. I això es veu reflectit en aquests dos carrers, com també en d'altres del municipi. Per exemple, al carrer Sant Joan Baptista La Salle, que ocupa el sisè lloc de la llista amb 639 infraccions; la travessia del Carril, en setè lloc amb 620; el carrer del Carme, vuitè (521); o la plaça Poeta Marquina, en novè (505).

Darrere de la carretera Barcelona, hi ha el carrer riu Güell, en cinquena posició (752 multes). Es tracta d'un vial molt llarg que uneix el parc de la Devesa i el polígon Mas Xirgu. L'allargada i la complexitat dels diferents barris per on passa ajuda a augmentar el número de sancions interposades (amb una zona verda d'aparcament inclosa). Una situació semblant passa amb el carrer Santa Eugènia, que connecta la plaça Marquès de Camps i el terme municipal de Salt, que ocupa el desè lloc de la classificació d'espais amb més denúncies (488).

La classificació dels vint carrers i places amb més infraccions sancionades el completen sobretot carrers on hi ha presència de zones blaves o verdes o són carrers llargs. O la combinació dels dos elements. Són el carrer Joan Maragall (474), el passeig Canalejas (472), carrer Francesc Ciurana (378), la travessia de la Creu (328), el carrer Emili Grahit (324), el carrer Bernat Boades (319), l'avinguda Sant Narcís (310), l'avinguda Sant Francesc (299), el passeig de la Devesa (294) i el carrer Pare Coll (239).