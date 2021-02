Proposen un horari exclusiu per a esportistes a la carretera dels Àngels

El grup municipal de Ciutadans a Girona vol que la carretera dels Àngels sigui exclusivament per a la pràctica esportiva els dissabtes, diumenges i festius de les vuit del matí a les dotze del migdia. Per això ha presentat una moció que es debatrà dilluns vinent al ple municipal on demana acordar la decisió de restringir l'accés a vehicules motoritzats a la carretera GIV-6703.

Un cop acordat, voldria que sol·licités un informe a la Diputació, ja que la carretera és competència d'aquesta administració i establir, si fos precís, un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Sant Martí Vell i Madremanya.

Des de fa uns anys, la carretera i els seus entorns s'han tornat en un punt de pas quasi obligatori per als esportistes gironins. Per això, la formació taronja vol que es col·loquin senyals a cada quilòmetre on s 'informi del punt en el qual s'és, l'altitud, els quilòmetres restants per arribar al cim i el percentatge d'elevació de la carretera que puja als Àngels, entre d'altres.