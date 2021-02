Girona pagarà 18.500€ a un esportista que es va tallar a la passera de Fontajau

L'Ajuntament de Girona pagarà més de 18.500 euros a un esportista que es va fer «talls profunds» a la mà dreta a la passera que connecta el pavelló de Fontajau i el parc de la Devesa. Els fets van passar a les nou de la nit del 2 de març de 2016 i ara un jutjat de Girona ha condemnat l'Ajuntament a indemnitzar l'afectat, que va atribuir els danys a la barana metàl·lica. En total, la quantitat és de 18.459 euros més els interessos, tot i que el demandant reclamava 25.427,10 euros.

La persona afectada havia iniciat la petició d'indemnització per uns 12.579 euros però després de recollir proves va arribar a demanar 45.417 euros durant el procés de reclamació administrativa. Però finalment, al judici va reclamar els citats 25.427 euros. Al jutjats contenciós número 3 s'hi va arribar després que l'Ajuntament desestimés totes peticions d'indemnització i els recursos de l'esportista quan se li denegava la reclamació. El demandant aportava fotografies amb el terra ensangonat i un avís a la policia una hora més tard dels fets.

Gran part de la disputa se centrava en la necessitat que tenia aquesta persona d'agafar-se a la barana, si aquesta podia considerar-se realment com a tal i si la passera és un lloc on practicar esport. Segons el consistori, no és una barana, sinó un passamà o àmpit i no cal que hi hagi barana perquè la passera de Fontajau és «absolutament plana i sense pendent, per tant la funció del mur (fusta a un costat i ciment a l'altre) no és de barana per agafar-s'hi», sinó de mur per evitar la caiguda d'usuaris al riu Ter.

L'Ajuntament assegurava que els talls «molt profunds» produïts a la mà dreta no eren compatibles «amb un ús normal de la passera» ni concordaven amb el d'una persona que transita a peu, « atès que si fos així la víctima hauria retirat la mà instintivament i s'hauria produït ferides de menor consideració». Sobre la possibilitat que anés corrent o en bicicleta (el denunciant no ho especificava), l'Ajuntament insistia que la passera no era un lloc per practicar esport i menys en bicicleta. A més a més, està prohibit passar-hi en bicicleta en cas d'aglomeració o densitat de vianants. Per tot plegat, l'Ajuntament considerava que no calia indemnitzar el denunciant en considerar que «la tipologia de ferides» no apuntaven a un «ús convencional i moderat d'una infraestructura pública» i que probablement la «velocitat» hauria pogut provocar uns talls tan profunds que en un ús adequat de la passera s'haurien evitat.