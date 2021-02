Girona multa 1.542 cotxes en zona de càrrega i descàrrega

La Policia Municipal de Girona va denunciar, durant l'any passat, 1.542 vehicles que havien estacionat sense permís en zones de càrrega i descàrrega de la ciutat sense tenir l'autorització prevista. Per deixar el vehicle en aquests espais especials cal tenir un permís de l'Ajuntament que dona autorització a tenir el cotxe aparcat mitja hora a la zona i que s'ha de fer visible amb un rellotge assenyalant l'hora d'arribada. Moltes de les denúncies es van interposar a la plaça Catalunya, l'espai amb més sancions de qualsevol tipologia vinculada al trànsit de tota la ciutat.

La presència de vehicles sense permís en aquestes zones provoca que els comercials i repartidors es quedin sense places en espais que tenen habilitats i acabin aparcant en altres punts incorrectament. Per exemple, en dobles files, en sortides de garatges o pujant a la vorera.

L'any 2019, tot i no haver-hi pandèmia, i per tant cap restricció de mobilitat, es van posar 1.033 denúncies per no tenir el permís per aparcar en aquests zones de càrrega i descàrrega i 222 per no exhibir la targeta de control horari. En total doncs, són menys que el 2020, amb el virus ja present.

De fet, la segona tipologia d'infracció més freqüent en l'aparcament és estacionar sobre les voreres. Per aquest concepte, la Policia Municipal va interposar, durant l'any 2020, un total de 1.150 denúncies.

L'any passat precisament des de l'Ajuntament es va fer una campanya recordant els perjudicis que suposa deixar vehicles sobre sobre les voreres per persones amb mobilitat reduïda, gent gran o famílies amb cotxets infantils, que es veuen obligats a esquivar els cotxes. La campanya incloïa deixar «multes simbòliques» als cotxes que es detectava que cometien la infracció explicant el motiu i que podria ser sancionat amb 300 euros. A més a més, es van posar plafons informatius als llocs on més habitualment s'hi solen veure conductors comenten la infracció. Les «multes simbòliques» van provocar polèmica, però vista la quantitat de vehicles sancionats, en molts casos es va acabar segellant la infracció real. L'any 2019 havien estat 1.983 tot i que el concepte englobava voreres, andanes, passejos, refugis i vorals.

La policia també va interposar 314 denúncies a vehicles que estaven aparcats en estacionaments d'ús exclusiu per persones amb un distintiu de mobilitat reduïda oficial. Aquestes places solen ser més àmplies perquè estan pensades perquè els usuaris puguin tenir més espai, per si per exemple utilitzen una cadires de rodes. L'any 2019, havien estat 447 sancions.