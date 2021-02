Girona compra dos nous minibusos per a les L7 i L11

L'Ajuntament de Girona incorporarà dos autobusos a la flota de vehicles de transport públic urbà de la ciutat, concretament a les línies L7 (Torre Gironella - Can Gibert del Pla - Hospital de Salt) i L11 (CAP Güell - CAP Montilivi - UdG-Montilivi). Es tracta de dos busos per a Transports Municipals del Gironès (TMG), amb capacitat per a 55 persones cadascun, dotats de plataforma baixa autoportant i propulsats amb gasoil d'acord amb la normativa d'emissions Euro6.

Aquesta adquisició permetrà transportar un major nombre de passatgers, ja que els nous vehicles substituiran dos microbusos de 14 anys d'antiguitat, amb capacitat per a 22 persones. A més, a diferència dels anteriors, que eren de plataforma alta i no autoportant, aquests seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

La regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda, ha explicat que, "des del consistori s'està fent una renovació molt important dels autobusos a la ciutat, amb la intenció de millorar tant la comoditat de les persones viatgeres i treballadores, com també l'eficiència energètica de la flota. Amb aquesta incorporació modernitzem dues línies que creuen bona part de Girona, ampliant capacitat i, per tant, reforçant aquesta aposta que fem des del govern per un transport públic segur i de qualitat al servei de la ciutadania".

El cost d'adquisició dels dos vehicles ha estat de 439.600 euros (IVA exclòs), i està previst que comencin a circular a partir del proper mes de març.