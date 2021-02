Guanyem acusa Madrenas de tenir més de 60 projectes «oblidats en un calaix»

Guanyem Girona ha fet pública una llista amb 64 «projectes, propostes i promeses que Marta Madrenas té oblidats en un calaix». Al document hi figuren obres amb anys de retard, acords polítics no complerts o promeses electorals no executades.

La formació municipalista atribueix aquests «deures acumulats de l'alcaldessa» a la seva manca d'implicació i ha lamentat que Madrenas estigui «més pendent de la seva carrera política a Barcelona que no pas del dia a dia de Girona», fent referència a la seva implicació a la campanya electoral dels comicis catalans.

Entre els projectes del document, hi ha la municipalització del servei d'aigua, la pacificació de plaça Catalunya, el Pla Local de l'Habitatge, la reforma de l'entrada sud, els nous pressupostos participats, el relleu del Defensor de la Ciutadania, la incineradora de Campdorà, un tanatori públic i comarcal, la reducció de plàstics als mercats municipals, la comissaria de Santa Eugènia, una moratòria de pisos turístics, el semàfor a l'encreuament del tennis, la nova ordenança d'animals, la reforma de la plaça d'Espanya, la reforma del castell de Montjuïc, el nou contracte de la neteja o el pont que connecti carrer del Carme amb Montilivi, entre d'altres.