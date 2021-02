La tercera nit de disturbis a Girona acaba amb dos detinguts

Tercera nit d'aldarulls aquesta setmana a Girona, en les protestes contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. La nit d'ahir va acabar amb dos detinguts per llançar pedres als Mossos a la zona de la Copa. Grups violents també van saquejar diverses sucursals bancàries -CaixaBank, Banc Sabadell i BBVA-, que ja havien estat assaltades la nit de dimarts i es van produir fogueres, a més de destrosses en mobiliari urbà, com jardineres, senyals, llambordes del paviment de diversos punts, contenidors, cubells i papereres.

Els disturbis es van escampar per diversos punts de la ciutat després d'una marxa pacífica que va sortir de la plaça del mercat del Lleó, aplegant unes 500 persones. Convocada pels CDRs, en la lectura del manifest van reclamar llibertat per a Hasél, i van demanar la dissolució de la BRIMO i la dimissió del Conseller d'Interior (en funcions), Miquel Sàmper. Ja en marxa, es van aturar a l'edifici de la Generalitat, on alguns van fer pintades als vidres demanant llibertat per a Hasél.

Un cop la protesta va arribar fins a la plaça dels jutjats, van començar els incidents, quan grups de manifestants van llançar pedres i ampolles de vidre a la línia policial de Mossos d'Esquadra, que havien baixat de vuit furgons. Aquests van avançar cap als manifestants, fent-los retrocedir fins a l'aparcament de Copa, on grups vandàlics van fer barricades amb alguns contenidors, calant foc a dos d'ells, i van continuar els llançaments. Els Mossos van avançar de nou, dispersant els manifestants, alguns dels quals van anar a la zona del Cul de la Lleona i altres cap a la devesa. Aleshores es van produir les dues detencions.

La protesta va seguir per Pedret i pel Barri Vell, on es van danyar alguns contenidors i cubells més, així com paviment que trencaven els grups violents per llançar com a munició. Es van tornar a viure moments de tensió a la plaça U d'Octubre, amb cremes de papereres i més llançaments de pedres als Mossos que hi havia a la plaça. Un grup d'incontrolats va assaltar l'oficina del Banc Sabadell que dona a la plaça Josep Pla, trencant vidres i escampant material d'oficina pel carrer. També van saquejar material de les obres de la Central del Molí, que alguns vàndals van portar fins al pont de Pedra. Allà van fer dues fogueres, i van assaltar l'oficina de Caixabank del carrer Santa Clara, trencant els vidres i causant destrosses a l'interior. Aquí ja no hi havia presència policial, només una dotació de Bombers que va apagar les fogueres. Els manifestants també van fer destrosses a les oficines de CaixaBank i BBVA de la plaça Independència. Després, a la Rambla, hi va haver tensió entre dos grups, uns dels quals es disposava a assaltar, amb pals de metall i de fusta, la botiga Foot Locker, que tenia un sol vigilant a dins. Aleshores un altre grup va col·locar-se davant la botiga per impedir-ho. La protesta va finalitzar amb el toc de queda a les 10 de la nit.

El diputat electe de la CUP per Girona i exalcalde de Celrà, Dani Cornellà, va haver d'anar al CAP a ser atès d'un cop al cap durant la manifestació en contra de l'empresonament de Pablo Hasél a Girona. Segons ACN, el diputat va denunciar que té un cop fort a l'orella que li hauria fet amb la porra un agent de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra durant l'actuació policial per dispersar la protesta. Cornellà es planteja l'opció de denunciar els fets.

Manifestació d'estudiants

Abans de la concentració de les set de la tarda, una cinquantena d'estudiants es van concentrar davant de l'edifici del rectorat de la UdG per reclamar la llibertat del raper Pablo Hasél i per protestar contra les detencions que s'han produït durant les manifestacions dels últims dies. Els concentrats es van adherir a la vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i van llegir un manifest a les portes de l'edifici, on van denunciar la «ràtzia repressiva contra la llibertat d'expressió». «Els estudiants ens plantem», van assegurar. «Ja són una cinquantena de detinguts arreu del país, alguns dels quals a la presó, i només a Girona n'hi ha cinc i diversos ferits, alguns d'ells greus», van assegurar durant la lectura del manifest.

«Avui [ahir per al lector] tornem a sortir al carrer per l'amnistia, per aturar la persecució de l'independentisme i perquè considerem que la independència és l'única via», van afirmar. Poc després de la lectura del manifest, els estudiants es van desplaçar en manifestació pel Barri Vell de Girona, creuant el riu i passant pel carrer Santa Clara, el pont de Pedra i la plaça Catalunya fins a unir-se a la protesta convocada a les set de la tarda a la plaça del Mercat del Lleó. Durant el recorregut van exhibir una pancarta reclamant la llibertat del raper i corejant lemes com «Girona serà la tomba del feixisme».