L'ajuntament de Girona farà 80 auditories energètiques a llars vulnerables de la ciutat

L'Ajuntament de Girona realitzarà 80 auditories energètiques a llars vulnerables de la ciutat detectades pels serveis socials municipals.

Ha sol·licitat una subvenció a la Diputació per comprar 12 neveres, 25 deshumidificadors i 25 radiadors elèctrics.

El consistori participa en el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona, a través del qual es donen eines i recursos als ajuntaments i consells comarcals de la demarcació per impulsar actuacions directes, per sensibilitzar la població sobre la despesa i l'eficiència energètica de les llars i per actuar en casos de pobresa energètica.

"Des de l'Ajuntament de Girona treballem per identificar les famílies que pateixen pobresa energètica", assegura la regidora d'Habitatge i Eficiència Energètica de l'Ajuntament de Girona, Annabel Moya, que explica que "es fa un acompanyament perquè aquestes famílies puguin millorar la qualitat de la llar, reduir la factura dels serveis d'energia i tramitar un bo social, en el cas que ho requereixin". Moya remarca que "entre els factors que afecten en la pobresa energètica hi ha la caiguda d'ingressos, entre altres motius per la crisi de la COVID-19; l'eficiència energètica de l'habitatge, ja que moltes vegades la llar no està en condicions; i els preus abusius de l'energia".

De moment, el consistori ja ha realitzat 56 auditories a llars vulnerables i preveu arribar a les 80 en les pròximes setmanes. Aquestes actuacions consisteixen en visites al domicili per comprovar l'estat de l'habitatge en relació amb el confort energètic, revisar les factures i fer-ne una valoració i donar consells sobre l'estalvi energètic i propostes de millora. També, si s'escau, es tramiten bons socials energètics.

A través d'aquestes primeres auditories, l'Ajuntament ha detectat la necessitat d'adquirir petits electrodomèstics que millorarien el confort i suposarien un estalvi energètic per les llars. Es tracta principalment de neveres, deshumidificadors i radiadors d'oli. Davant d'això, el consistori ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció per la compra d'aquest material per lluitar contra la pobresa energètica, pels anys 2020 i 2021, consistent en l'adquisició d'un total de 12 neveres, 25 deshumidificadors i 25 radiadors elèctrics. Aquesta és la segona compra de material que es farà per a famílies vulnerables, ja que anteriorment es van adquirir 9 radiadors i 16 deshumidificadors.