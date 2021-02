Diari de Girona, mitjà líder en informació local i comarcal en català a la xarxa

L'edició digital de Diari de Girona va tancar l'any 2020 amb xifres rècords d'audiència, superant per primera vegada en la seva història el milió de navegadors únics mensuals de mitjana, segons dades certificades per l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD). Les xifres situen diaridegirona.cat com el digital líder entre els elaborats a les comarques de Girona i com el primer mitjà especialitzat en informació local i comarcal d'entre tots els que s'editen en català en el conjunt de Catalunya.

D'entre els mitjans digitals elaborats a les comarques gironines, diaridegirona.cat va obtenir l'any 2020 un mitjana mensual d'1.058.299 navegadors únics, molt per davant d'elpuntavui.cat (882.557 navegadors únics), de gerio.cat (288.118 navegadors únics) i d'emporda.info (175.173).

Entre tots els mitjans en català auditats per OJD Interactiva, Diari de Girona és el primer especialitzat en informació local i comarcal, seguit de prop per tarragonadigital.com (1.008.343 navegadors únics mensuals). En el conjunt del rànquing català -incloent els mitjans d'informació general i del conjunt de Catalunya- els mijtans més llegits són, per aquest ordre: elnacional.cat, catalunyadiari.com, ara.cat i el mon.cat i diaridegirona.cat.

Més de 84.000 usuaris es van connectar cada dia per consultar diaridegirona.cat. Estrenada el 8 d'octubre de 1999, l'edició digital de Diari de Girona s'ha disparat els últims anys, sobretot per l'increment d'usuaris que hi connecta a través del seu mòbil o que hi arriben des de les xarxes socials. Tant el temps de lectura de les noticies, com el nombre i durada de les sessions i el nombre de pàgines vistes van registrar creixements al llarg de 2020, el que mostra la fidelitat de la nostra audiència.

Sota la referència de navegador únic, OJD Interactiva certifica l'audiència de l'edició digital a través d'una adreça IP, sumada a un identificador addicional concret, per quantificar el total de combinacions úniques per a un sol usuari. OJD Interactiva és la companyia que audita més mitjans digitals en català, si bé no tots se sotmeten a la seva certificació. En l'àmbit espanyol, l'auditora de referència per al mesurament d'audiències és Comscore. Segons el seu rànquing, Diari de Girona també és, amb diferència, el mitjà digital líder de les comarques gironines.

Nou disseny



Diari de Girona reforçarà aquesta primavera la seva aposta digital amb un nou disseny web pensat per oferir la millor experiència de navegació, adaptant-la a cada dispositiu i posant especial èmfasi en la navegació mòbil. En definitiva, un disseny més modern i amb una estètica més atractiva i actual. Amb una nova estructura modular buscarem un millor equilibri entre la informació i la resta d'elements que configuren cadascuna de les pàgines. Això, i l'ús d'una nova tipografia, permetrà una millor experiència de lectura, així com la possibilitat d'oferir més espai per a les fotografies, els vídeos i els gràfics interactius. La nostra intenció és que els lectors puguin gaudir de la lectura i la visualització dels continguts a través d'una navegació en la qual la publicitat s'integri de manera lògica i intuïtiva amb especial atenció en l'experiència de l'usuari.