Distreure's amb el mòbil va causar un de cada 4 accidents a Girona el 2020

Com a mínim un de cada quatre accidents de trànsit a Girona van ser causats per distraccions al volant l'any 2020. La Policia Municipal relaciona directament el fet de no estar atent a la circulació amb utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció. Així ho van explicar en el balanç d'actuacions d'aquest cos policial, que van presentar en roda de premsa divendres passat. El cap de la policia, l'intendent Joan Jou, va assegurar que les distraccions causades per utilitzar el mòbil al volant són una de les prioritats marcades pel cos aquest 2021, i va afirmar que ja estan fent més controls per reduir aquesta problemàtica.

Malgrat això, atribueixen a la pandèmia la reducció de fins a un 24% dels accidents de trànsit a la ciutat l'any 2020, en comparació amb l'any 2019. En total, es van produir 1.128 accidents l'any passat: la majoria d'ells (678) no van tenir ferits; 434 en van tenir de lleus, i 15 van acabar amb persones ferides greus. Malauradament, s'ha de lamentar un accident mortal.

Segons la Policia Municipal, les causes dels sinistres van ser, en un 25% per l'execució d'una maniobra incorrecta, i un 14% per distraccions al volant. Un 11,7% dels accidents van ser el resultat de no deixar la distància de seguretat entre vehicles, un 8,2%, per fer un canvi de carril que era improcedent, i un 7,5% per no respectar els senyals de «cediu el pas».

En menor mesura, es troben en l'origen d'accidents viaris no respectar la preferència del vianant (2,3% dels accidents) i no respectar un semàfor (2,3%).

El tipus de vehicle més implicat en accidents és el turisme, present a la meitat de sinistres. La Policia Municipal també ha analitzat quines van ser les circumstàncies més típiques en les quals es van produir aquest tipus d'incidents l'any passat. Així, la franja horària en què, de mitjana, se solen concentrar més accidents, va ser entre les set i les vuit del vespre, el dia amb més accidentabilitat va ser el divendres i, pel que fa al mes, és el febrer.

Respecte del perfil típic del conductor que va estar més implicat en sinistres viaris, eren homes joves, en una franja d'edat entre 21 i 30 anys.

Els llocs amb més accidents

Les zones de la ciutat en què es van acumular més accidents al llarg del 2020 van ser: la rotonda del passeig d'Olot, la rotonda de Domeny, la cruïlla del carrer Barcelona amb el carrer d'Emili Grahit i passeig d'Olot, i per últim, la rotonda de Santa Coloma.

Ordenança de circulació

En el balanç d'actuacions de la policia gironina, també s'hi recullen les infraccions de l'ordenança de circulació, que han baixat un 35,6%, passant de 21.558 denúncies a 13.875. La que n'acumula més (1.542) és el mal ús de les zones de càrrega i descàrrega. L'intendent va remarcar que van intensificar el control d'aquestes zones arran de l'augment de furgonetes per la pujada de la venda online. A més, es van fer 1.405 denúncies per no respectar senyals de prohibició, i 1.150 per estacionar a la vorera. En canvi, han caigut les denúncies per estacionar en espais «temporalment prohibits», de 2,625 a 796 casos.