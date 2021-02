El número d'activitats que es donen de baixa a Girona creix un 281% en un any

El número d'activitats que es van donar de baixa l'any passat a la ciutat de Girona va pujar un 281% respecte a l'any anterior. La pandèmia no ha tingut pietat de l'economia local i els ajuts de les administracions no han estat suficients, en molts casos, per salvar els negocis. Tot i que cada any hi ha establiments que tanquen per sempre per diferents motius si es mira els darrers tres anys, a diferència del darrer, és més que notable. L'any 2018 i 2019 va haver-hi 58 i 71 negocis que van posar punt i final a la seva activitat i es van donar de baixa com a tal a l'Ajuntament. Però la dada de l'any 2020 fa fredat. Van donar-se de baixa com a activitat un total de 271 negocis, gairebé quatre vegades més que l'any anterior. Una dada nefasta.

Més de 22 cessaments al mes

Estar tantes setmanes tancats per força o patint una mancança de clients per culpa de les diferents restriccions ha provocat estralls en el comerç gironí. Passejar per la ciutat i observar els baixos comercials, molts dels quals encarats a un sector turístic triturat des de fa més d'onze meso,s és topar amb un panorama desolador. La mitjana de cessament d'activitats és superior a les 22 cada mes.

Hi ha multitud de persianes abaixades, entrades tapades amb catrons o papers, i cartells de traspàs, de lloguer o de local en venda. L'Ajuntament fa anys que té un programa d'incentius per a l'impuls i la dinamització econòmica que consisteix a fer una aportació econòmica per ajudar un emprenedor.

Però l'any passat només dues persones van demanar aquesta subvenció. Obrir un negoci en plena crisi sanitària, sense turisme i amb restriccions canviants i de tot tipus i amb una incertesa que encara dura, convidava possibles emprenedors a assumir pocs riscos per semblar agosarats. La iniciativa fa anys que va a la baixa tot i que cada cop s'amplia més la zona d'afectació que es pot beneficiar d'aquesta injecció econòmica.

La deriva ja va començar fa uns anys. El 2016 es van concedir ajuts a catorze emprenedors. L'any següent van ser vuit i el posterior, quatre. Inicialment, les subvencions es donaven als interessats a obrir un comerç en locals tancats als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla. Es decidia a partir de dades com tenir una taxa d'atur més elevada que la mitjana municipal i un número molt alt de locals comercials buits. L'any passat s'havia ampliat a setze barris.

La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, ha explicat que per aquest any 2021 estudiaven obrir dues convocatòries per dos programes per als negocis i estendre-ho a tot el terme municipal. Una de les iniciatives seria exclusivament per ajudar les activitats afectades pel brutal impacte de la covid. Tal tenir en compte també que l'Ajuntament ha destinat partides amb centenars de milers d'euros per pal·liar els efectes de la crisi.

A l'octubre, per exemple, s'aprovava destinar 450.000 euros a diversos plans d'ocupació i plans per ajudar la restauració, el comerç i les empreses i ha deixat d'ingressar taxes d'escombraries i de les terrasses a uns 630 locals.

Un 27% menys de nous negocis

Una altra dada a analitzar és el número d'obertura de nous negocis. La perspectiva era dolenta, sobretot a partir del mes de març i tot i que es van donar d'alta 321 activitats, és un 27% menys que l'any anterior, quan van ser 435. El 2018 havien estat 463. La caiguda més gran ha correspost als establiments que només necessiten una declaració responsable per obrir, passant de 325 obertures a 221 en un any, mentre que les comunicacions prèvies i les llicències, que corresponen a negocis amb unes característiques que ja requereixen d'un permís major, no han patit un descens tan exagerat.

La sagnia no ha acabat. L'any 2021 ha començat amb restriccions en alguns casos similars a les del 2020 i les dades d'aquest any, quan es faci balanç, poden tornar a ser esgarrifoses si l'actual escenari dantesc no canvia.