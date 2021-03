La policia intervé en dues festes en places de Girona

La Policia Municipal de Girona va intervenir aquest dissabte a la nit en dues festes en places de la ciutat. Grups de joves feien botellón i s'havien reunit en espais públics tot i les restriccions nocturnes de la covid. En total, la policia va aixecar 28 actes als joves que s'havien reunit per fer passar la nit de festa en una plaça del barri de Montjuïc i en una de Can Giber del Pla.

En els dos casos, la Policia Municipal va actuar després de rebre trucades de veïns que els alertaven que hi havia joves amb cotxes, i consumint alcohol a les places Domènech Fita i a la de Josep Maria Castanyer. Diverses patrulles van acudir al lloc i van aixecar actes.

La primera de les trucades la van rebre cap a un quart d'onze de la nit i es van dirigir cap a la plaça del barri de Montjuïc -Domènech Fita-, on van trobar 17 joves amb aquestes pràctiques i tots es van emportar la proposta de sanció cap a casa seva. D'aquesta trobada de joves, també ha transcendit un vídeo on es veu que en algun moment els nois també es van enfrontar entre ells.

Pel que fa a l'altra festa, la Policia Municipal va rebre l'avís cap a dos quarts de dotze de la nit. Es van dirigir al barri de Can Gibert i allà van trobar-se també reunits onze joves, que consumien i feien molèsties amb els cotxes que tenien aparcats a la zona. Per tot això, els policies van aixecar-los actes de denúncia per incompliments covid.