Els escoltes de Girona volen recuperar l'activitat

Els quatre agrupaments escolta de la ciutat de Girona van reclamar ahir poder recuperar l'activitat normal als caus, respectant les mesures de seguretat, en una concentració davant la seu de la Generalitat a la ciutat. Els agrupaments de Sant Narcís, Vista Alegre, Joan Pons i Pare Claret van ?defensar que «el lleure és segur», i van lamentar les mesures ?aprovades actualment amb les quals han de fer l'activitat presencial del cau.

Tot i que van recuperar la presencialitat al gener, tenen l'aforament limitat a sis nens i nenes i només un monitor, mentre que habitualment funcionaven en grups d'entre 20 i 30 infants. No entenen que, en canvi, certes activitats extraescolars i esportives es poguessin dur a terme sense aquest límit de persones. I van assenyalar que, a l'estiu, els caus havien demostrat que el lleure es podia fer «de forma segura».

En paral·lel, es van queixar que, malgrat que continuaven fent ?activitats virtuals d'acompanyament emocional amb els grups, les ?condicions actuals no els ?per?meten mantenir una continuïtat en el temps, ni tampoc treballar ?projectes a llarg termini com ?solien fer. Finalment van demanar que no se'ls «torni a suspendre» l'activitat com va passar a l'octubre.

Ahir, durant la concentració a Girona, quatre representants dels agrupaments van llegir un manifest a dos quarts de set de la tarda, reclamant el retorn a l'activitat normal dels caus, i assegurant que es podia fer complint amb les mesures de seguretat necessàries. Posteriorment, els més petits van pintar dibuixos amb guix al terra de la plaça Pompeu Fabra sobre el que representa el cau per ells.