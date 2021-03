Girona tramita 127 ajudes per pagar el lloguer de gent gran en risc d'exclusió el 2020

Girona tramita 127 ajudes per pagar el lloguer de gent gran en risc d'exclusió el 2020 Ajuntament de Girona

L'Ajuntament de Girona va tramitar 127 subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans l'any passat. Es tracta d'ajudes per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d'exclusió social.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ja ha obert la nova convocatòria, que a la ciutat de Girona es gestiona a través de l'Oficina Municipal d'Habitatge del consistori.

Durant el 2020, el consistori va rebre 151 sol·licituds d'aquest ajut, de les quals se'n van resoldre favorablement 127. En total, es van destinar 267.140,36 euros a ajudes al lloguer per a persones grans, que suposa de mitjana una subvenció de 2.336,40 euros per cada persona sol·licitant, que pagava, també de mitjana, una renda de 408,72 euros al mes.

«Estem treballant cada dia per facilitar l'accés a l'habitatge de les famílies, joves i gent gran amb dificultats i amb risc d'exclusió social, impulsant una oferta suficient d'habitatge social i públic, i ajudes al lloguer», assenyala la regidora d'Habitatge, Annabel Moya. «Seguim donant suport a tothom qui ho necessiti, contribuint amb les eines de què disposem per pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica derivada de la covid-19», afirma Moya.



Convocatòria pel 2021

La convocatòria d'ajuts per al 2021 s'adreça a persones físiques que aquest any tinguin 65 anys o més, siguin titulars d'un contracte de lloguer, paguin una renda de com a màxim 550 euros al mes i compleixin les bases de la convocatòria. El termini de sol·licituds finalitza el 30 d'abril de 2021.

«La prioritat per al govern de Girona és que la ciutadania tingui accés als serveis bàsics adequats, segurs i assequibles», ha explicat el vicealcalde Quim Ayats, qui ha remarcat que «treballem per donar resposta urgent als casos d'emergència habitacional que pateix la nostra ciutat».

Qui ho necessiti es pot dirigir a l'Oficina Municipal d'Habitatge (OMH), on l'ajudaran en la tramitació d'aquest o de qualsevol altre ajut. Per a qualsevol dubte o per demanar cita prèvia, tothom qui ho requereixi pot trucar al telèfon de Porta d'Entrada (972 419 404) de l'Àrea de Drets Socials.