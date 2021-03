La Setmana de la Felicitat se centra en les emocions viscudes en temps de pandèmia

L'Ajuntament de Girona inicia avui la celebració de la Setmana de la Felicitat amb activitats sobre les emocions en temps de pandèmia. S'han programat diferents tallers, exposicions, debats i concerts adaptats a les mesures sanitàries en el sector de l'Esquerra del Ter que conviden a millorar el nostre estat d'ànim. Sota el lema «La felicitat en temps d'incertesa», enguany es planteja un treball centrat en com la situació excepcional de la covid-19 ha afectat, modificat o accentuat les emocions.

Aquest és el vuitè any consecutiu que el consistori gironí celebra la Setmana de la Felicitat a través del Centre Cívic Ter, dels Serveis Bàsics d'Atenció Social de Taialà i de la Biblioteca Antònia Adroher, juntament amb l'Equip d'Atenció Primària del CAP Joan Vilaplana de Taialà i diversos serveis i associacions de l'Esquerra del Ter. La iniciativa, nascuda en aquest CAP, relaciona la salut i la felicitat i que vol donar a conèixer el Dia Internacional de la Felicitat, instituït oficialment per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de març.

Habitualment la programació de la Setmana de la Felicitat començava al carrer donant a conèixer el projecte. Enguany, per tal d'adaptar-se a les condicions sanitàries, s'ha optat per fer una programació més extensa en el temps i híbrida amb activitats en línia i al carrer. Hi haurà tallers en línia i a l'aire lliure oberts a tothom sobre el coaching, l'autoestima i la gestió emocional. Les persones interessades han d'inscriure's prèviament a l'activitat a través de la web de l'Ajuntament.