El Palau de Fires de Girona seguirà acollint persones sense sostre més enllà de març

El Palau de Fires de Girona continuarà acollint persones sense sostre més enllà de març. El dispositiu es va activar amb el pla de fred del municipi a finals de novembre, i té unes 50 places disponibles per pernoctar-hi. Habitualment el pla de fred s'acabava a finals de març amb l'arribada del bon temps, però aquest any no serà així. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, explica que això dependrà, sobretot, del confinament nocturn - una mesura inclosa a l'estat d'alarma vigent, que s'acaba el dia 9 de maig. Caldrà veure si a partir d'aquesta data la restricció horària s'allarga o no.

D'altra banda, la prohibició actual de poder fer fires i congressos també permet que l'espai del Palau de Fires estigui disponible. Amb tot, Pi apunta que de moment el recurs es mantindrà obert perquè es mouen en «escenaris incerts», lligats a les restriccions de cada moment.

La regidora de Serveis Socials detalla que, tant al Palau de Fires com a La Sopa, hi ha professionals que treballen per donar una sortida als usuaris. Tot i això, afirma que els dos equipaments estan plens, i recorda que La Sopa és l'únic que atén sensesostres a tota la província, fet que provoca un «efecte crida» a persones d'altres punts que acaben saturant més el recurs.