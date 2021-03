Entitats socials de Salt denuncien que la localitat té "escoles gueto"

Diverses entitats socials de Salt (Gironès) denuncien que la localitat té "escoles gueto" com a conseqüència de la segregació escolar. Per exemple, expliquen que hi ha centres com el de la Farga que frega el 100% d'alumnat immigrant, mentre que a escassos 200 metres s'hi troba l'escola concertada Pompeu Fabra on la xifra és "molt baixa". Per això reclamen que les administracions actuïn per evitar aquestes diferències. "Cal unificació a les escoles concertades per tal que s'equilibri i que hi hagi una composició més heterogènia", assenyala la membre de Salt Educa, Èlia Llinàs. Tant des d'Educació com des de l'Ajuntament asseguren que treballen per evitar la segregació i es mostren oberts a escoltar les demandes de les entitats.

L'Espai Antiracista de Salt i la plataforma Salt Educa denuncien que la segregació que hi ha a les escoles de la localitat ha provocat que es creïn centres "gueto". Asseguren que no hi ha cap barri del municipi on el 100% dels seus veïns siguin persones immigrants i, en canvi, sí que hi ha escoles on, o bé tots els alumnes, o bé els seus pares, han vingut de fora de l'estat espanyol. Això provoca que "no hi hagi un equilibri que reflecteixi la realitat de Salt". El problema, expliquen, és la diferència que hi ha amb les escoles concertades de la localitat.

La membre de la plataforma Salt Educa Èlia Llinàs assenyala que el percentatge que les concertades destinen a les persones immigrants és baix i això fa que la gran majoria vagin a escoles públiques. Malgrat que en aquestes hi ha unificació – per tant qualsevol ciutadà de Salt pot demanar l'escola pública que consideri -, des de les entitats socials consideren que "no n'hi ha prou".

Per això, demanen que les concertades s'integrin al sistema de l'escola pública o que, almenys, que es facin "responsables de la realitat del municipi". "El que no pot ser és que es doni l'esquena a aquestes famílies més vulnerables que porten moltes dificultats als centres", remarca Llinàs. Cal recordar que les escoles públiques de Salt són totes d'alta complexitat.

Tot i això reconeixen que "s'ha fet feina" especialment gràcies al Síndic de Greuges que "ha apretat" per aconseguir arribar a un decret que, lamenten, "no s'acaba d'implementar des d'un punt de vista municipal". "L'Ajuntament és qui té més responsabilitat, perquè tenir aquestes escoles significa tenir una societat fragmentada. El Síndic demana més valentia i més decisions. Tenen marge per actuar", assenyala la membre de Salt Educa.

L'exemple més evident és el de la Farga. Aquest curs només hi ha una família que no és immigrant i que ha portat la seva filla. L'Alba Bartomeus és la mare i remarca que ho ha fet perquè el projecte educatiu els va convèncer i perquè viu al barri.

L'Administració assegura que hi està treballant

El Departament d'Educació ha assegurat que estan treballant per reduir la segregació escolar a Salt. Segons el director del serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, des del Departament s'està fent "una feina important" per aconseguir que "tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats" independentment del centre a on estudien. En aquest sentit, Fonalleras creu que no és tan important "com es reparteix" l'alumnat immigrant, sinó "com es garanteix que tenen el mateix accés a l'educació".

El Departament d'Educació ha recordat que actualment la ràtio és d'un professor per cada 10,5 alumnes, mentre que la mitjana gironina és d'un per cada 14. Segons el director dels serveis territorials, aquestes ràtios s'han reduït aquest any en part pel reforç de professorat i també perquè malgrat reduir la sisena hora, s'ha mantingut el mateix nombre de professors que hi havia el curs passat. En aquest sentit, Martí Fonalleras ha recordat que les escoles de Salt són totes centres d'alta complexitat.

Tot i així, el portaveu d'Educació a Girona reconeix que hi poden haver "mancances" i per això ha garantit que el Departament és i serà "molt receptiu" en noves demandes. Malgrat tot, fins a dia d'avui no han rebut "cap petició" per part de cap entitat de Salt per negociar les actuacions que s'estan fent actualment. Fonalleras ha admès que la situació a Salt "és molt complexe" però també ha remarcat que el Departament "hi està dedicant molts esforços" per revertir-la.

Per part de l'Ajuntament, recorden que l'any 2018 es va aprovar el Pla Educatiu que preveu estratègies per trencar les "lògiques de la segregació escolar i social" a la població. Un pla que, des d'aleshores, s'ha anat desplegant en mesures concretes per millorar les condicions d'escolarització de l'alumnat als centres educatius.

L'equip de govern posa com a exemple que les ràtios a P3 es redueixen per poder fer una distribució més equilibrada de l'alumnat, la creació d'una guia per orientar les famílies sobre la tria d'escoles i instituts amb la finalitat de conèixer l'oferta educativa de la població i ajudar les famílies i també han impulsat un pla d'acollida i acompanyament per als docents. El consistori remarca que aquest pla va néixer fruit d'una diagnosi i d'un procés participatiu que va donar veu a la ciutadania i a la comunitat educativa.

La mateixa fórmula que faran servir ara per abordar com ha de ser el nou institut de la vila, que s'aixecarà a tocar de la Farga i que l'ajuntament subratlla que també servirà per disminuir les ràtios a secundària. A més, enguany han creat un punt d'orientació educativa per acompanyar les famílies en el procés de matriculació.