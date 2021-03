Un xoc entre un patinet elèctric i una moto a Santa Eugènia deixa un ferit

Un accident de trànsit entre un patinet elèctric i una moto al barri de Santa Eugènia va acabar ahir amb una dona ferida. El sinistre viari es va produir cap a un quart de deu del matí i va obligar a desplaçar fins al lloc la Policia Municipal de Girona i el SEM.

Els fets van tenir lloc quan la conductora del patinet elèctric circulava pel carril bici del passeig d'Olot i, segons la policia, aquesta va envair el carril de circulació per fer un gir al carrer Puigmal. Va ser en aquest moment quan la conductora del patinet elèctric va col·lidir contra una moto que anava pel carrer.

La dona, de 25 anys, que pilotava el vehicle de mobilitat personal va resultar ferida lleu arran de l'accident. Sortosament no va ser-ho de gravetat i els sanitaris del SEM la van poder assistir in situ. Per tant, no va ser necessària la seva evacuació a cap centre sanitari.

La conducció de patinet elèctrics ha proliferat els últims temps sobretot a les ciutats i, per aquest motiu, s'ha regulat els llocs per on poden circular, com anar equipat, entre altres aspectes. Girona l'any passat va aprovar la modificació de l'ordenança de mobilitat i, des de principis d'any, ja se sanciona als usuaris que no van pels espais o per anar sense casc, entre d'altres aspectes.