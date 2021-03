Talaran una vintena de pollancres del Pla dels Socs de Salt

L'Ajuntament de Salt talarà properament una vintena de pollancres del Pla dels Socs davant l'amenaça que puguin caure. Estan situats a la zona més concurreguda d'aquest paratge natural i per evitar riscos ja s'han retirat les taules de pícnic que hi havia col·locades més a prop.

Els exemplars han estat precintats per tal que ningú s'apropi a la zona abans no es retirin. La decisió s'ha près després de fer un estudi de l'estat sanitari dels pollancres i de les actuacions i mesures correctores que s'hi podien dur a terme. Al final, després de fer una poda de seguretat s'ha acabat optant per la tala per diversos factors. Entre aquests hi ha la ubicació que tenen aquests pollancres, en una zona de pícnic i propers a camins principals, amb un ús social molt elevat i en un marc de plantació molt reduït.

També per l'edat que tenen, ja que estan en fase de senectut o maduresa final. A més a més, s'ha valorat l'estat fisiològic, que correspon a una decadència significativa de la capçada apical. Altres elements decisius han estat l'alçària que tenen i la presència de brancam sec de grans mides, amb alteracions estructurals, un risc de trencament molt elevat i un perill associat molt elevat per la ciutadania.



Nova plantació

La tala es farà els propers dies i ja s'està estudiant quin tipus d'arbres s'utilitzarà per replantar en el mateix punt. També es preveu tornar a col·locar les taules i bancs de la zona de pícnic que s'han retirat per precaució.