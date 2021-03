(Només) la majoria dels infants se senten molt feliços amb la seva vida

«Cal una acció social i política centrada en aquells grups o subgrups d'infants catalans que presenten un benestar subjectiu significativament inferior a la mitjana». És a dir, en altres paraules, la majoria de nens són molt feliços, però aquesta «majoria» no és un sinònim de «tots». I per això cal que l'acció dels governs estigui més centrada en el 6,4 % dels nens catalans de 8 a 12 anys que asseguren que «no tenen prou menjar cada dia», el 17,8% que asseguren «sentir-se tristos», en el 30% que diuen «no sentir-se especialment satisfets amb el seu cos» o en el gairebé 50% que manifesten que «no estan prou contents amb la seva experiència escolar». La frase de l'inici de l'article és de la investigadora i docent de la Universitat de Girona, Mònica González-Carrasco, que des de l'«Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida», ha liderat l'informe ?Children's Worlds que s'ha elaborat de manera coordinada a 35 països ?diferents amb dades de més de 128.000 nens i nens de 8 a 12 anys.

«El mateix nom de l'informe, Children's Worlds (els mons dels nens), ja deixa clar que no tots els infants són iguals i que, tot i no ser la majoria, els que mostren un benestar subjectiu significativament inferior a la mitjana són milers de nens i nenes amb una situació que no pot ser obviada», va detallar ahir González que, juntament amb la també integrant de l'equip de recerca Sara Malo, va presentar un estudi que, en grans titulars, confirma que «set de cada deu infants catalans se senten molt feliços amb la seva vida», però que avisa de moltes variants a vigilar, i a estudiar «gràcies a una base de dades molt àmplia com no se sol tenir en aquest tipus d'estudis», sobre com els nens se senten amb ells mateixos, a casa o a l'escola.

Els investigadors de la Universitat de Girona varen fer enquestes a 6.626 nens de 8 a 12 de tot Catalunya, tant d'àmbit rural com urbà com d'escoles públiques com concertades i privades, en un treball de camp que es va fer abans de la pandèmia i dels confinaments escolars. Ara un cop buidades les dades, i comparades amb les dels altres països participants en el Children's Worlds, es veu com «el 76 % dels nens i nenes de 8 anys i el 68,5 % dels nois i noies de 10 i 12 anys se senten molt satisfets amb les seves vides». En la comparació internacional, els infants catalans de 8 anys serien els tercers més feliços (darrere d'Hongria i Romania en una mostra de 20 països); els 10 anys els cinquens (després d'Albània, Romania, Grècia i Malta entre 30 països); mentre que els nois i noies de 10 a 12 anys ocuparien la setena posició, de 30 possibles, superats en sensació de felicitat per Albània, Romania, Sri Lanka, Índia, Israel i Noruega.

Ara, anant més enllà d'aquest sentiment majoritari de felicitat, l'estudi de la Universitat de Girona també apunta, per exemple, que aquest grau de satisfacció amb la seva vida va disminuint amb l'edat perquè, en paraules de Mònica González-Carrasco, «quan són més grans, els nens i les nenes tenen més capacitat de projectar-se en el futur i d'analitzar les coses i, per això, tenen una visió més crítica, especialment en tot allò que fa referència a l'escola».

En aquest darrer àmbit, l'entorn escolar és on veu més clar com la satisfacció amb les seves condicions i el seu dia a dia va perdent terreny amb el pas dels anys. Així, segons l'estudi, mentre que el 66,4 % dels infants de 8 anys mostren la màxima satisfacció, en el cas dels infants de 10 i 12 anys aquesta xifra és del 54,8 % fent que, en aquest tram proper d'edat proper a l'adolescència, gairebé la meitat dels nens catalans no estiguin prou contents amb la seva experiència escolar. En part, a criteri de González-Carrasco, aquesta insatisfacció escolar estaria motivada perquè els infantils «són molt conscients a les seves famílies hi ha unes expectatives molt altes sobre el rendiment escolar» i, també, perquè amb l'horari escolar, més els deures, més el pes de les extraescolars per conciliar vida laboral i familiar a moltes cases, els infants senten que van «sobrecarregats» i que «tenen moltes hores plenes amb activitats que ells no han pogut escollir».

Fora de l'escola, els infants valoren amb un grau de satisfacció molt elevat la relació amb les seves famílies, al voltant del 85% en totes les franges d'edat, però també hi ha punts on, tornant aquí a la idea que la majoria no és sinònim de tots, més preocupants: un 11% diuen que no disposen d'un lloc a casa on estudiar, un 6,4% asseguren que no tenen prou menjar cada dia, un 4,5% no disposen de llit propi i fins a un 73% del total dels infants entre 10 i 12 responen a les enquestes que «a vegades, sovint o sempre» es preocupen per la quantitat de diners que té la seva família.