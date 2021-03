Un motorista ferit en un accident davant els Maristes

Un accident a l'avinguda Tarradellas de Girona va deixar un motorista ferit el dijous passat al migdia, davant l'escola Maristes. Segons fonts de la Policia Municipal, un cotxe va fer un gir prohibit i la motocicleta hi va col·lisionar de cara. El conductor del turisme no hauria vist el senyal de prohibit. El motorista va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta, per lesions amb policontusions, tot i que el seu estat no era greu.

L'accident no va afectar el trànsit, i a més es va produir en un moment en què ja s'havia fet l'entrada al col·legi.

Justament es tracta d'un punt que fa uns mesos havia posat en alerta el centre educatiu per l'accidentalitat que concentra, especialment deguda a l'alta velocitat a què circulen alguns vehicles. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Girona va decidir instal·lar de forma ocasional un radar mòbil. Els quatre primers dies que es va posar en marxa, al gener, va posar 124 denúncies.