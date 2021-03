Comença la tala de 59 pins a l'entorn de l'escola Montjuïc

Una empresa especialitzada ha començat la tala dels 59 pins que hi ha al pati de l'escola Montjuïc de Girona i al seu entorn. La decisió s'ha pres per motius de seguretat, després que des del desembre de 2019 a l'agost de 2020 caiguessin tres arbres a l'interior del centre escolar i tres més a l'entorn. Els arbres tenen altures d'entre 10 i 25 metres i es van plantar a mitjans del segle XX per recuperar la muntanya.

La decisió també es basa en la conclusió d'un estudi encarregat per l'AMPA del centre a la Cooperativa de Serveis Forestals. Segons l'estudi, els pins de l'escola i els del seu voltant «no presenten una estabilitat mecànica òptima, i no existeixen mesures per corregir aquest fet», per la qual cosa l'estudi conclou que l'única solució és la tala, tal com va avançar Diari de Girona fa unes setmanes.

L'Ajuntament va titllar l'actuació d'«urgent», prioritària» i «extraordinària». Els treballs es van adjudicar a l'empresa Talher, SA per 22.979,96 euros. «És una intervenció molt necessària a l'espai, una actuació que hem anat comentant conjuntament amb la comunitat de l'escola, i que tirarem endavant durant els dies sense activitat docent de Setmana Santa», ha assenyalat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.

El regidor d'Educació, Àdam Bertran, ha explicat que «conjuntament amb l'àrea de Sostenibilitat hem de garantir entorns educatius segurs que es gestionin de la forma més sostenible possible, harmònicament amb l'entorn natural i urbà més proper».

L'Ajuntament s'ha compromès a recuperar l'espai amb vegetació autòctona. A més, es treballarà perquè l'alumnat estudiï el bosc mediterrani i s'impliqui en la recuperació d'aquest espai.