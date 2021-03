Baralla amb ganivets entre dos grups a Santa Eugènia

Zona on hi va haver la baralla.

Zona on hi va haver la baralla. Google maps.

La policia municipal de Girona està investigant una baralla entre dos grups que es va produir aquest dimarts a la tarda entre dos grups al barri de Santa Eugènia. La central de la policia va rebre una trucada on s'avisava que almenys cinc persones s'estaven barallant al mig del carrer Joan Masó, a tocar de les hortes de Santa Eugènia, i que alguns dels implicats exhibien ganivets. L'avís es va fer pels voltants de dos quarts de cinc de la tarda . Quan hi va arribar la policia els dos grups havien marxat corrent. Els agents van iniciar una recerca per la zona i van trobar un dels ganivets a la sèquia Monar.